Спецпрокурор США по "российскому делу" пригрозил Трампу повесткой

Такой ультиматум Мюллер поставил адвокатам американского президента в ходе "напряженной встречи" в начале марта, во время которой последние настаивали на том, что Трамп не обязан разговаривать с командой спецпрокурора.

Мюллер ответил, что у него есть другой вариант, если Трамп откажется: он мог бы выдать повестку для президента для выступления перед большим жюри присяжных, пишет издание со ссылкой на четыре источника.

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После этой встречи 5 марта команда Мюллера согласилась предоставить адвокатам президента более конкретную информацию о том, что именно команда прокуроров хотела бы обсудить с президентом США. С учетом этих данных, адвокат Трампа Джей Секулов составил список из 49 вопросов, которые, как считала команда защитников, будут поставлены президенту, по словам трех из четырех собеседников издания. Впервые о существовании такого сообщила The New York Times.

Вопросы, как сообщается, касаются событий во время президентской кампании, переходного периода и президентства Трампа, включая причины увольнения президентом тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми и давление на генерального прокурора Джеффа Сешнза для того, чтобы тот ушел в отставку.

Теперь измененная юридическая команда Трампа размышляет над тем, как реагировать на запросы спецпрокурора. Без разрешения на то, чтобы дать ответы на вопросы, противостояние может превратиться в историческую конфронтацию перед Верховным судом США в связи с повесткой президенту, пишет издание.

Сейчас юридическую команду Трампа возглавляет бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который сказал, что все еще изучает документы и рассматривает условия, которые он мог бы предложить, прежде чем принимать решение о том, рекомендовать ли Трампу соглашаться на то, чтобы дать ответы на вопросы команде Мюллера.

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Между тем адвокаты Трампа также рассматривают вопрос о том, давать ли Мюллеру письменные объяснения по эпизодам, которые он изучает. После того, как следователи изложили 16 конкретных тем, которые они хотели бы обсудить с президентом, и добавили несколько тем в каждую из них, Секулово разбил их на 49 отдельных вопросов, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Со своей стороны, Трамп "вскипел", когда увидел масштабность вопросов, которые составили после переговоров с командой Мюллера, по словам двух чиновников из Белого дома.

Напомним, по данным The New York Times, спецпрокурор Мюллер интересуется обсуждением в штабе Трампа санкций против РФ.