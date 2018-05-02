Спецпрокурор США у "російській справі" пригрозив Трампу повісткою

Такий ультиматум Мюллер поставив адвокатам американського президента під час "напруженої зустрічі" на початку березня, де останні наполягали на тому, що Трамп не зобов'язаний розмовляти з командою спецпрокурора.

Мюллер відповів, що у нього є інший варіант, якщо Трамп відмовиться: він міг видати повістку для президента для виступу перед великим журі присяжних, пише видання з посиланням на чотири джерела.

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Після цієї зустрічі 5 березня команда Мюллера погодилася надати адвокатам президента більш конкретну інформацію про те, що саме команда прокурорів хотіла б обговорити з президентом США. З урахуванням цих даних, адвокат Трампа Джей Секулов склав список з 49 питань, які, як вважала команда захисників, будуть поставлені президенту, за словами трьох з чотирьох співрозмовників видання. Вперше про існування такого повідомила The New York Times.

Питання, як зазначається, стосуються подій під час президентської кампанії, перехідного періоду і президентства Трампа, включаючи причини звільнення президентом тодішнього директора ФБР Джеймса Комі і тиск на генерального прокурора Джеффа Сешнза для того, щоб той пішов у відставку.

Тепер змінена юридична команда Трампа розмірковує над тим, як реагувати на запити спецпрокурора. Без дозволу на те, щоб дати відповіді на запитання, протистояння може перетворитися в історичну конфронтацію перед Верховним судом США в зв'язку з повісткою президенту, пише видання.

Наразі юридичну команду Трампа очолює колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, який сказав, що все ще вивчає документи і розглядає умови, які він міг би запропонувати, перш ніж приймати рішення про те, чи рекомендувати Трампу погоджуватися на те, щоб дати відповіді на запитання команді Мюллера.

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Тим часом адвокати Трампа також розглядають питання про те, чи давати Мюллеру письмові пояснення щодо епізодів, які він вивчає. Після того, як слідчі виклали 16 конкретних тем, які вони хотіли б обговорити з президентом, і додали кілька тем в кожну з них, Секулов розбив їх на 49 окремих питань, за словами людей, знайомих з ситуацією.

Зі свого боку, Трамп "скипів", коли побачив масштабність запитань, які склали після переговорів з командою Мюллера, за словами двох чиновників Білого дому.

Нагадаємо, за даними The New York Times, спецпрокурор Мюллер цікавиться обговоренням в штабі Трампа санкцій проти РФ.