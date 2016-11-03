Спецназовцы КОВД и Госпогранслужбы провели масштабные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Подразделение особого назначения Нацполиции КОВД и мобильное пограничное подразделение "Дозор" Госпогранслужбы провели в аэропорту "Борисполь" масштабные учения по обезвреживанию транснациональной криминальной группы, передает корреспондент УНН.
По замыслу, на территории аэропорта должна была состояться встреча лидеров двух транснациональных организованных преступных групп.
Задачей мобильного подразделения Госпогранслужбы было задержать главаря одной из преступных группировок. В это время бойцы двух штурмовых групп подразделения полиции КОВД задерживали других преступников, которые прибыли в здание аэропорта. Во время спецоперации важно сохранить жизнь всех бойцов, подозреваемых, свидетелей и доказательства, которые могут быть использованы в ходе судебного преследования.
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За учениями наблюдали Премьер-министр В.Гройсман, министр внутренних дел А.Аваков, глава Нацполиции Х.Деканоидзе и Посол США в Украине М.Йованович.
Отметим, все спецназовцы прошли курс по планированию операций под руководством экспертов спецподразделения FAST Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента юстиции США.