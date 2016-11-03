Спецназовцы КОВД и Госпогранслужбы провели масштабные учения

По замыслу, на территории аэропорта должна была состояться встреча лидеров двух транснациональных организованных преступных групп.

Задачей мобильного подразделения Госпогранслужбы было задержать главаря одной из преступных группировок. В это время бойцы двух штурмовых групп подразделения полиции КОВД задерживали других преступников, которые прибыли в здание аэропорта. Во время спецоперации важно сохранить жизнь всех бойцов, подозреваемых, свидетелей и доказательства, которые могут быть использованы в ходе судебного преследования.

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За учениями наблюдали Премьер-министр В.Гройсман, министр внутренних дел А.Аваков, глава Нацполиции Х.Деканоидзе и Посол США в Украине М.Йованович.

Отметим, все спецназовцы прошли курс по планированию операций под руководством экспертов спецподразделения FAST Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента юстиции США.