Спецпризначенці КОРД і Держприкордонслужби провели масштабні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Підрозділ особливого призначення Нацполіції КОРД та мобільний прикордонний підрозділ "Дозор" Держприкордонслужби провели в аеропорту "Бориспіль" масштабні навчання зі знешкодження транснаціональної кримінальної групи, передає кореспондент УНН.
За задумом, на території аеропорту мала відбутися зустріч лідерів двох транснаціональних організованих злочинних груп.
Завданням мобільного підрозділу Держприкордонслужби було затримати ватажка одного зі злочинних угруповань. У цей час бійці двох штурмових груп підрозділу поліції КОРД затримували інших злочинців, які прибули до приміщення аеропорту. Під час спецоперації важливо було зберегти життя всіх бійців, підозрюваних, свідків та докази, що можуть бути використані під час судового переслідування.
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За навчаннями спостерігали Прем'єр-міністр В.Гройсман, міністр внутрішніх справ А.Аваков, голова Нацполіції Х.Деканоідзе та Посол США в Україні М.Йованович.
Зазначимо, всі спецпризначенці пройшли курс з планування операцій під керівництвом експертів спецпідрозділу FAST Адміністрації боротьби з незаконним обігом наркотиків Департаменту юстиції США.