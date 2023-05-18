Спецпредставитель КНР совершит внеплановый визит в Брюссель после переговоров в Киеве

Детали

По данным издания, в первоначальном маршруте спецпредставителя Китая Брюсселя не было. В Брюсселе Ли Хуэй встретится с управляющим директором стран Азии и Океании внешнеполитической службы Евросоюза Гуннаром Вигандом.

Ли Хуэй также посетит Варшаву, Париж и Берлин, где встретится с высокопоставленными сотрудниками местных внешнеполитических ведомств. Также спецпредставитель КНР приедет в Москву в рамках поездки по мирному урегулированию войны россии и Украины.

Визиты проходят в закрытом режиме: продолжительность турне и график встреч заранее не разглашаются.

Дополнение

Поездки Ли по Европе состоялись три недели спустя после того, как президент Китая Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он отправит специального посланника в Киев.

Напомним

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй посетил Украину. В ходе визита Ли Хуэй встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и обсудил украинскую формулу мира.