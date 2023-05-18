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Спецпредставник КНР здійснить позаплановий візит до Брюсселю після перемовин у Києві

Спецпредставник КНР здійснить позаплановий візит до Брюсселю після перемовин у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей після візиту до Києва додав Брюссель до маршруту свого європейського туру. Викликаний цей візит відмовою Києва приймати жодні пропозиції, які призведуть до втрати територій. Про це повідомляє South China Morning Post, пише УНН.

Деталі 

За даними видання, у початковому маршруті спецпредставника Китаю Брюсселю не було. У Брюсселі Лі Хуей зустрінеться з керуючим директором країн Азії та Океанії зовнішньополітичної служби Євросоюзу Гуннаром Вігандом. 

Повідомляється, що Лі Хуей також відвідає Варшаву, Париж та Берлін, де зустрінеться із високопоставленими співробітниками місцевих зовнішньополітичних відомств. Також спецпредставник КНР приїде у Москву у рамках поїздки щодо мирного врегулювання війни росії та України.

Візити відбуваються у закритому режимі: тривалість турне та графік зустрічей заздалегідь не розголошуються.

Доповнення 

Поїздки Лі по Європі відбулись через три тижні після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв українському президенту Володимиру Зеленському, що він відправить спеціального посланника до Києва.

Нагадаємо 

У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну. Під час візиту Лі Хуей зустрівся із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і обговорив українську формулу миру. 

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