Спецпосланник Трампа заявил о необходимости прямого диалога с путиным
Киев • УНН
Спецпосланник Трампа заявил о необходимости прямых переговоров с путиным для эффективного разрешения конфликтов. Он подчеркнул, что именно администрация Трампа поручила ему эту миссию.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о важности ведения непосредственного диалога с президентом рф владимиром путиным. Об этом он отметил в интервью Breitbart News, передает УНН.
Детали
На фоне критики Виткоффа относительно его личных встреч с путиным без переводчиков или сопровождения, он заявил, что видит в этом эффективную дипломатическую стратегию, а не ошибку.
Кроме того, он отметил, что именно администрация Трампа поручила ему вмешаться, чтобы исправить неэффективность предыдущих переговоров.
Я думаю, президент (Трамп - ред.) хочет, чтобы все было сделано по-другому. Он хочет более проактивного подхода. Он хочет, чтобы люди выходили на поле боя. Мои встречи с владимиром путиным - посторонних не приглашали. Должен ли я был сказать владимиру путину: "Я не хочу начинать с вами диалог, я не хочу иметь с вами отношений"? Байден не говорил с ним в течение трех с половиной лет. По указанию президента у меня была возможность связаться с президентом путиным. Он является центральным действующим лицом в этом конфликте. Если мы не говорим с ним, как мы думаем, что когда-нибудь сможем добиться решения? Это даже невозможно. Поэтому идея о том, что мы не должны говорить с ним, абсурдна, или что я должен говорить с ним и оговаривать эти переговоры возможностью привести туда переводчика или других людей. Мне там никто не был нужен. На самом деле, было лучше быть там одному, а затем загружать наше руководство, нашу команду из внешней политики, после этого
Напомним
Ранее New York Post сообщал, что специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф, который также участвует в переговорах с россией, вызывает беспокойство среди членов администрации из-за нетипичного дипломатического поведения.