Спецпосланник Трампа заявил о необходимости прямого диалога с путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о важности ведения непосредственного диалога с президентом рф владимиром путиным. Об этом он отметил в интервью Breitbart News, передает УНН.

Детали

На фоне критики Виткоффа относительно его личных встреч с путиным без переводчиков или сопровождения, он заявил, что видит в этом эффективную дипломатическую стратегию, а не ошибку.

Кроме того, он отметил, что именно администрация Трампа поручила ему вмешаться, чтобы исправить неэффективность предыдущих переговоров.

Я думаю, президент (Трамп - ред.) хочет, чтобы все было сделано по-другому. Он хочет более проактивного подхода. Он хочет, чтобы люди выходили на поле боя. Мои встречи с владимиром путиным - посторонних не приглашали. Должен ли я был сказать владимиру путину: "Я не хочу начинать с вами диалог, я не хочу иметь с вами отношений"? Байден не говорил с ним в течение трех с половиной лет. По указанию президента у меня была возможность связаться с президентом путиным. Он является центральным действующим лицом в этом конфликте. Если мы не говорим с ним, как мы думаем, что когда-нибудь сможем добиться решения? Это даже невозможно. Поэтому идея о том, что мы не должны говорить с ним, абсурдна, или что я должен говорить с ним и оговаривать эти переговоры возможностью привести туда переводчика или других людей. Мне там никто не был нужен. На самом деле, было лучше быть там одному, а затем загружать наше руководство, нашу команду из внешней политики, после этого - отметил Виткофф.

Напомним

Ранее New York Post сообщал, что специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф, который также участвует в переговорах с россией, вызывает беспокойство среди членов администрации из-за нетипичного дипломатического поведения.