Спецпосланець Трампа заявив про необхідність прямого діалогу з путіним
Київ • УНН
Спецпосланець Трампа заявив про необхідність прямих переговорів з путіним для ефективного вирішення конфліктів. Він підкреслив, що саме адміністрація Трампа доручила йому цю місію.
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про важливість ведення безпосереднього діалогу з президентом рф володимиром путіним. Про це він зазначив в інтервʼю Breitbart News, передає УНН.
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На тлі критики Віткоффа щодо його особистих зустрічей з путіним без перекладачів чи супроводу, він заявив, що вбачає в цьому ефективну дипломатичну стратегію, а не помилку.
Крім того, він зазначив, що саме адміністрація Трампа доручила йому втрутитися, аби виправити неефективність попередніх переговорів.
Я думаю, президент (Трамп,-ред.) хоче, щоб усе було зроблено по-іншому. Він хоче більш проактивного підходу. Він хоче, щоб люди виходили на поле бою. Мої зустрічі з володимиром путіним — сторонніх не запрошували. Чи повинен я був сказати володимиру путіну: "Я не хочу починати з вами діалог, я не хочу мати з вами стосунків"? Байден не говорив з ним протягом трьох із половиною років. За вказівкою президента в мене була можливість зв'язатися з президентом путіним. Він є центральною дійовою особою в цьому конфлікті. Якщо ми не говоримо з ним, як ми думаємо, що коли-небудь зможемо домогтися вирішення? Це навіть неможливо. Тому ідея про те, що ми не повинні говорити з ним, абсурдна, або що я маю говорити з ним і обумовлювати ці переговори можливістю привести туди перекладача чи інших людей. Мені там ніхто не був потрібен. Насправді, було краще бути там одному, а потім завантажувати наше керівництво, нашу команду із зовнішньої політики, після цього
Нагадаємо
Раніше New York Post повідомляв, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, який також бере участь у переговорах з росією, викликає занепокоєння серед членів адміністрації через нетипову дипломатичну поведінку.