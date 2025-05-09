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Спецпосланець Трампа заявив про необхідність прямого діалогу з путіним

Київ • УНН

 • 4878 перегляди

Спецпосланець Трампа заявив про необхідність прямих переговорів з путіним для ефективного вирішення конфліктів. Він підкреслив, що саме адміністрація Трампа доручила йому цю місію.

Спецпосланець Трампа заявив про необхідність прямого діалогу з путіним

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про важливість ведення безпосереднього діалогу з президентом рф володимиром путіним. Про це він зазначив в інтервʼю Breitbart News, передає УНН.

Деталі 

На тлі критики Віткоффа щодо його особистих зустрічей з путіним без перекладачів чи супроводу, він заявив, що вбачає в цьому ефективну дипломатичну стратегію, а не помилку. 

Крім того, він зазначив, що саме адміністрація Трампа доручила йому втрутитися, аби виправити неефективність попередніх переговорів.

Я думаю, президент (Трамп,-ред.) хоче, щоб усе було зроблено по-іншому. Він хоче більш проактивного підходу. Він хоче, щоб люди виходили на поле бою. Мої зустрічі з володимиром путіним — сторонніх не запрошували. Чи повинен я був сказати володимиру путіну: "Я не хочу починати з вами діалог, я не хочу мати з вами стосунків"? Байден не говорив з ним протягом трьох із половиною років. За вказівкою президента в мене була можливість зв'язатися з президентом путіним. Він є центральною дійовою особою в цьому конфлікті. Якщо ми не говоримо з ним, як ми думаємо, що коли-небудь зможемо домогтися вирішення? Це навіть неможливо. Тому ідея про те, що ми не повинні говорити з ним, абсурдна, або що я маю говорити з ним і обумовлювати ці переговори можливістю привести туди перекладача чи інших людей. Мені там ніхто не був потрібен. Насправді, було краще бути там одному, а потім завантажувати наше керівництво, нашу команду із зовнішньої політики, після цього 

- зазначив Віткофф.

Нагадаємо 

Раніше New York Post повідомляв, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, який також бере участь у переговорах з росією, викликає занепокоєння серед членів адміністрації через нетипову дипломатичну поведінку. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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