Спецслужбы рф планируют теракты на российской территории для нагнетания антиукраинской истерии - начальник ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Для нагнетания антиукраинской истерии, враг планирует теракты на своей территории. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУР МОУ.
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"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгород или одному из городов Крыма", - сказал Буданов, которого цитирует пресс-служба.
Детали
Буданов убежден: провальное выполнение плана по мобилизации в россии заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше его консолидировать против украинцев. "Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", - подчеркнул начальник ГУР.
"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.
По его мнению, очень символично, что правление путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, которые стали основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.
Дополнение
ГУР МОУ сообщало, что из-за введенных санкций в россии срывается выполнение оборонного заказа.