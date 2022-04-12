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Спецслужбы рф планируют теракты на российской территории для нагнетания антиукраинской истерии - начальник ГУР

Киев • УНН

 • 233734 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Для нагнетания антиукраинской истерии, враг планирует теракты на своей территории. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУР МОУ.

Спецслужбы рф планируют теракты на российской территории для нагнетания антиукраинской истерии - начальник ГУР

Цитата

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгород или одному из городов Крыма", - сказал Буданов, которого цитирует пресс-служба.

Детали

Буданов убежден: провальное выполнение плана по мобилизации в россии заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше его консолидировать против украинцев. "Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", - подчеркнул начальник ГУР.

"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.

По его мнению, очень символично, что правление путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, которые стали основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.

Дополнение

ГУР МОУ сообщало, что из-за введенных санкций в россии срывается выполнение оборонного заказа.

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