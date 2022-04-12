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Спецслужби рф планують теракти на російській території для нагнітання антиукраїнської істерії - начальник ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Для нагнітання антиукраїнської істерії, ворог планує теракти на своїй території. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, пише УНН з посиланням на повідомлення ГУР МОУ.

Спецслужби рф планують теракти на російській території для нагнітання антиукраїнської істерії - начальник ГУР

Цитата

«Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму», - сказав Буданов, якого цитує пресслужба.

Деталі

Буданов переконаний: провальне виконання плану з мобілізації в росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців. «Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів». Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення», - підкреслив начальник ГУР.

«Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп», додав Буданов.

На його думку, дуже символічно, що правління путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.

Доповнення

ГУР МОУ повідомляло, що через введені санкції в росії зривається виконання оборонного замовлення.

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