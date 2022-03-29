рф провалює оборонне замовлення через санкції - ГУР Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Через введені санкції в росії зривається виконання оборонного замовлення, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"У рф терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які знаходяться на межі зриву через санкційний тиск. Як випливає з Вимоги начальника управління військових представників МОрф, яка надійшла до оборонних підприємств держави окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі", - вказали у ГУР МОУ.
Деталі
За даними воєнної розвідки, протягом останніх десятиліть військове виробництво та "переозброєння" армії рф стало можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. "Без цієї можливостей продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим", - додали у ГУР.
"На сьогодні яскравим прикладом "технологічної незалежності" та "імпортозаміщення" РФ став завод КАМАЗ. Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали "класичними", - зауважили у розвідці.
Доповнення
Кожного дня все більше компаній розривають співпрацю з росією та білоруссю через російське вторгнення до України.
Одним з останніх про рішення оголосив найбільший виробник підшипників у світі - шведська компанія SKF, яка заявила про зупинку свого заводу в рф. Постачання відбувались на заводи КАМАЗ та ГАЗ.