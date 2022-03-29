рф проваливает оборонный заказ из-за санкций - ГУР Минобороны

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"В рф срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления. Как следует из требования начальника Управления военных представителей МО рф, поступившего в оборонные предприятия государства-оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие", - указали в ГУР МОУ.

Детали

По данным военной разведки, в течение последних десятилетий военное производство и "перевооружение" армии рф стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. "Без этого возможностей продолжать производство современного оружия (ракет, танков, самолетов) стало фактически невозможным", - добавили в ГУР.

"На сегодня ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" рф стал завод КАМАЗ. Современные модели, которые выпускались заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Сейчас там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими", - отметили в разведке.

Дополнение

Каждый день все больше компаний разрывают сотрудничество с россией и беларусью из-за российского вторжения в Украину.

Одним из последних о решении объявил крупнейший производитель подшипников в мире - шведская компания SKF, которая заявила об остановке своего завода в рф. Поставки происходили на заводы КАМАЗ и ГАЗ.