Жара в Португалии побила рекорд

Метеорологическая служба Португалии сообщила, что температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию в субботу, превысив предыдущий рекорд города в 43 градуса, установленный в 1981 году.



Жарче всего 4 июля были в районе Алвега в центральной Португалии, там температура составила 46,8 градуса по Цельсию

Напомним, Португалия мобилизовала более 10 000 человек и запустила специальные операции в районах страны, которые зачастую подвергаются пожарам, на фоне приближения серьезной жары, чтобы избежать повторения смертельных пожаров прошлого года.



В июне 2017 один из самых смертоносных пожаров в истории Португалии стала причиной гибели 64 человек.