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Спека в Португалії побила рекорд

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КИЇВ. 5 серпня УНН. Температура в португальському Лісабоні побила 37-річний рекорд та сягнула вчора 44 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Метеорологічна служба Португалії повідомила, що температура в Лісабоні сягнула 44 градусів за Цельсієм в суботу, перевищивши попередній рекорд міста у 43 градуси, встановлений в 1981 році.

Найспекотніше 4 липня було у районі Алвега у центральній Португалії, там температура склала 46,8 градуса за Цельсієм

Нагадаємо, Португалія мобілізувала понад 10 тисяч осіб і запустила спеціальні операції в районах країни, які найчастіше піддаються пожежам, на тлі наближення серйозної спеки, щоб уникнути повторення смертельних пожеж минулого року.

У червні 2017 року одна з найбільш смертоносних пожеж в історії Португалії стала причиною загибелі 64 людей.

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