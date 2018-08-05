Спека в Португалії побила рекорд

Метеорологічна служба Португалії повідомила, що температура в Лісабоні сягнула 44 градусів за Цельсієм в суботу, перевищивши попередній рекорд міста у 43 градуси, встановлений в 1981 році.



Найспекотніше 4 липня було у районі Алвега у центральній Португалії, там температура склала 46,8 градуса за Цельсієм

Нагадаємо, Португалія мобілізувала понад 10 тисяч осіб і запустила спеціальні операції в районах країни, які найчастіше піддаються пожежам, на тлі наближення серйозної спеки, щоб уникнути повторення смертельних пожеж минулого року.



У червні 2017 року одна з найбільш смертоносних пожеж в історії Португалії стала причиною загибелі 64 людей.