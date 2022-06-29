Жара и дожди: прогноз погоды в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня в Украине ожидаются град, кратковременные дожди и грозы со шквалами. При этом температура воздуха днем поднимется до +35. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, сегодня ночью без осадков. Днем в Украине, кроме западных и восточных областей, кратковременный дождь и гроза.
В северных и центральных областях в отдельных районах град и шквальный ветер скоростью 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
· в северных областях ночью +16+20, днем +28+31 градусов;
· на западе ночью +15+19 градусов, а днем +32+35;
· в восточных областях ночью +17+19, днем +28+31 градусов;
· на юге страны ночью +17+19 градусов, а днем +29+32;
· в центральных областях ночью +18+20, днем +30+32 градуса.
Погода в столице:
Сегодня ночью в Киеве без осадков, днем кратковременный дождь и гроза, в некоторых районах области град и сильный ветер 15-20 м/с.
Столбики термометров ночью покажут +19+21 градусов, а днем поднимутся до +29+31.
Добавим
Июль придет с 37-градусной жарой.