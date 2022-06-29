Спека та дощі: прогноз погоди в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні в Україні очікуються град, короткочасні дощі та грози зі шквалами. При цьому температура повітря вдень підніметься до +35. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, сьогодні вночі без опадів. Вдень в Україні, крім західних та східних областей, короткочасний дощ та гроза.
У північних та центральних областях в окремих районах град та шквальний вітер швидкістю 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
· у північних областях вночі +16 +20, вдень +28 +31 градусів;
· на заході вночі +15 +19 градусів, а вдень +32 +35;
· у східних областях вночі +17 +19, вдень +28 +31 градусів;
· на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +29 +32;
· у центральних областях вночі +18 +20, вдень +30 +32 градуси.
Погода в столиці:
Сьогодні вночі в Києві без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза, в деяких районах області град та сильний вітер 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21 градусів, а вдень піднімуться до +29 +31.
Додамо
Липень прийде з 37-градусною спекою.