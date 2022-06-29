Спека та дощі: прогноз погоди в Україні

Деталі

За інформацією синоптиків, сьогодні вночі без опадів. Вдень в Україні, крім західних та східних областей, короткочасний дощ та гроза.

У північних та центральних областях в окремих районах град та шквальний вітер швидкістю 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

· у північних областях вночі +16 +20, вдень +28 +31 градусів;

· на заході вночі +15 +19 градусів, а вдень +32 +35;

· у східних областях вночі +17 +19, вдень +28 +31 градусів;

· на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +29 +32;

· у центральних областях вночі +18 +20, вдень +30 +32 градуси.

Погода в столиці:

Сьогодні вночі в Києві без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза, в деяких районах області град та сильний вітер 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21 градусів, а вдень піднімуться до +29 +31.

Додамо

Липень прийде з 37-градусною спекою.