Спасатели советуют не выходить на улицу: ожидается шторм
Киев • УНН
В Украине 4-5 марта ожидается штормовой ветер с порывами 15-20 м/с, объявлен желтый уровень опасности. ГСЧС рекомендует избегать нахождения на улице и не парковать автомобили под деревьями.
Во второй половине дня 4 марта в Украине ожидается штормовой ветер: объявлен желтый уровень опасности. Работа транспорта может быть осложнена.
Об этом сообщала ГСЧС, пишет УНН.
Сильные порывы ветра 15-20 м/с прогнозируются в Киеве, а также в западных и северных областях. Непогода продлится и 5 марта, охватив большинство регионов Украины, за исключением Закарпатья и южных областей. Погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Рекомендации для граждан от ГСЧС:
- по возможности избегайте пребывания на улице во время порывов ветра; не ставьте автомобили под деревьями и рядом с ненадежными конструкциями;
- внимательно следите за обновлениями прогноза погоды.
Напоминаем
5 марта температура воздуха в Украине повысится в течение дня до +7...+13 градусов, на западе до +10...+16 градусов, в восточной части ожидается +5...+9 градусов, сухо. Но прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.