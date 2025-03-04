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Спасатели советуют не выходить на улицу: ожидается шторм

Киев • УНН

 • 21418 просмотра

В Украине 4-5 марта ожидается штормовой ветер с порывами 15-20 м/с, объявлен желтый уровень опасности. ГСЧС рекомендует избегать нахождения на улице и не парковать автомобили под деревьями.

Спасатели советуют не выходить на улицу: ожидается шторм

Во второй половине дня 4 марта в Украине ожидается штормовой ветер: объявлен желтый уровень опасности. Работа транспорта может быть осложнена.

Об этом сообщала ГСЧС, пишет УНН.

Сильные порывы ветра 15-20 м/с прогнозируются в Киеве, а также в западных и северных областях. Непогода продлится и 5 марта, охватив большинство регионов Украины, за исключением Закарпатья и южных областей. Погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Рекомендации для граждан от ГСЧС:

  • по возможности избегайте пребывания на улице во время порывов ветра; не ставьте автомобили под деревьями и рядом с ненадежными конструкциями;
    • внимательно следите за обновлениями прогноза погоды.

       Напоминаем

      5 марта температура воздуха в Украине повысится в течение дня до +7...+13 градусов, на западе до +10...+16 градусов, в восточной части ожидается +5...+9 градусов, сухо. Но прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. 

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