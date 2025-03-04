Рятувальники радять не виходити на вулицю: очікується шторм

У другій половині дня 4 березня в Україні очікується штормовий вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки. Робота транспорту може бути ускладнена.

Про це повідомала ДСНС, пише УНН.

Сильні пориви вітру 15-20 м/с прогнозуються у Києві, а також у західних і північних областях. Негода триватиме й 5 березня, охопивши більшість регіонів України, за винятком Закарпаття та південних областей. Погода можє призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Рекомендації для громадян від ДСНС:

по можливості уникайте перебування на вулиці під час поривів вітру; не паркуйте автомобілі під деревами та біля ненадійних конструкцій;

уважно стежте за оновленнями прогнозу погоди.

Нагадаємо

5 березня температура повітря в Україні підвищиться впродовж дня до +7...+13 градусів, на заході до +10...+16 градусів, у східній частині очікується +5...+9 градусів, сухо. Але прогнозується сильний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду.