Рятувальники радять не виходити на вулицю: очікується шторм
Київ • УНН
В Україні 4-5 березня очікується штормовий вітер з поривами 15-20 м/с, оголошено жовтий рівень небезпеки. ДСНС рекомендує уникати перебування на вулиці та не паркувати авто під деревами.
У другій половині дня 4 березня в Україні очікується штормовий вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки. Робота транспорту може бути ускладнена.
Про це повідомала ДСНС, пише УНН.
Сильні пориви вітру 15-20 м/с прогнозуються у Києві, а також у західних і північних областях. Негода триватиме й 5 березня, охопивши більшість регіонів України, за винятком Закарпаття та південних областей. Погода можє призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Рекомендації для громадян від ДСНС:
- по можливості уникайте перебування на вулиці під час поривів вітру; не паркуйте автомобілі під деревами та біля ненадійних конструкцій;
- уважно стежте за оновленнями прогнозу погоди.
Нагадаємо
5 березня температура повітря в Україні підвищиться впродовж дня до +7...+13 градусів, на заході до +10...+16 градусів, у східній частині очікується +5...+9 градусів, сухо. Але прогнозується сильний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду.