Спасатель погиб во время тушения пожара в Житомирской области, еще один - травмирован

В Житомирском районе во время тушения пожара, который длился почти 5 часов, погиб спасатель, еще один травмирован, сообщили в ГУ ГСЧС в Житомирской области, пишет УНН.

Детали

Сообщение о пожаре в кирпичном двухэтажном здании в селе Романов Житомирского района спасатели получили 28 ноября в 02:54.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание возникло в одном из помещений на втором этаже. Оттуда огонь распространился на крышу и помещение первого этажа. К месту пожара были направлены дополнительные силы и средства по повышенному номеру вызова. Тушение осложнялось пожарной нагрузкой и особенностями строительных конструкций, отметили в ГСЧС.

"Пожар ликвидирован в 07: 15.во время ликвидации пожара погиб спасатель, еще один получил травмы", - сообщили в ГСЧС.

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