Спарринговый матч ФК "Зирка" не был доигран до конца из-за скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Кропивницкая "Зирка" провела первый товарищеский поединок на учебно-тренировочных сборах на Кипре. Соперником украинской команды стал чемпион Румынии, участник 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, ФК "Астра" из города Джурджу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Зирка".
Все самое интересное в матче происходило уже во втором тайме. В перерыве и.о. главного тренера "Зирки" Роман Монарев сменил практически весь состав и кропивничане начали выглядеть более убедительно, но ошибка Романа Лепки на 62-й минуте привела к взятию ворот. Отличился Валентин Георги, который сумел перехватить пас вратаря защитнику. Но уже через три минуты украинцы восстановили паритет. "Зирке" удался выпад три в три, в ходе которого Артем Ситало ворвался в штрафную и отпасовал направо на свободного Алексея Чичикова. 77-й номер кропивничан отправил мяч точно по назначению.
Примечательно, что перед этим эпизодом один из игроков "Астры" получил красную карточку, и по договоренности сторон его заменил другой исполнитель. Но на 70-й минуте уже другой футболист румынской команды заработал удаление. На этот эпизод очень эмоционально отреагировал наставник "Астры" и после словесной перепалки увел свою команду с поля.
Поэтому встреча не была доиграна и закончилась на 70-й минуте. К тому моменту счет поединка был ничейным - 1:1.
Напомним, что уже завтра "Зирка" проведет второй спарринг против венгерского "Мезёкёвешд".
Как сообщал УНН, ФК "Зирка" будет проводить зимний тренировочный сбор на Кипре .