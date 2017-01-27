Спаринговий матч ФК "Зірка" не був дограний до кінця через скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Кропивницька "Зірка" провела перший товариський поєдинок на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі. Суперником української команди став чемпіон Румунії, учасник 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, ФК "Астра" з міста Джурджу. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу ФК "Зірка".
Усе найцікавіше в матчі відбувалось уже в другому таймі. У перерві в. о. головного тренера "Зірки" Роман Монарьов змінив практично весь склад і кропивничани почали виглядати більш переконливо, але помилка Романа Льопки на 62-й хвилині призвела до взяття воріт. Відзначився Валентин Георгі, котрий зумів перехопити пас воротаря захисникові. Та вже за три хвилини українці відновили паритет. "Зірці" вдався випад три в три, в ході якого Артем Сітало ввірвався до штрафного майданчика й відпасував праворуч на вільного Олексія Чичикова. 77-й номер кропивничан відправив м’яча точно за призначенням.
Примітно, що перед цим епізодом один з гравців "Астри" отримав червону картку, та за домовленістю сторін його замінив інший виконавець. Але на 70-й хвилині вже інший футболіст румунської команди заробив вилучення. На цей епізод дуже емоційно відреагував наставник "Астри" і після словесної перепалки забрав свою команду з поля.
Відтак, зустріч не була дограна і закінчилась на 70-й хвилині. На той час рахунок поєдинку був нічийним – 1:1.
Нагадаємо, що вже завтра "Зірка" проведе другий спаринг проти угорського "Мезйокйовешд".
Як повідомляв УНН, ФК "Зірка" проводитиме зимовий тренувальний збір на Кіпрі.