Вспышка оспы обезьян, возможно, достигла своего пика в Европе, и ее можно ликвидировать – ВОЗ

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 6610 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 31453 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86690 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121905 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121098 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271078 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133936 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122356 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373979 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84030 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 6748 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11797 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 29542 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7258 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 8280 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271079 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295293 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373979 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350036 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396624 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78456 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112204 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131655 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170952 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80155 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Вспышка оспы обезьян, возможно, достигла своего пика в Европе, и ее можно ликвидировать – ВОЗ

Киев • УНН

 • 256086 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Оспа обезьян, возможно, достигла своего пика в Европе и может быть искоренена в регионе, заявил во вторник региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге. Об этом пишет УНН ссылаясь на агентство Reuters.

Вспышка оспы обезьян, возможно, достигла своего пика в Европе, и ее можно ликвидировать – ВОЗ

Детали

Клюге заявил на виртуальном брифинге, что на сегодняшний день в 43 европейских странах зарегистрировано более 22 000 случаев оспы обезьян, что составляет более трети случаев заболевания в мире.

Однако он отметил, что ситуация стала выглядеть менее мрачной.

"Есть первые признаки того, что во Франции, Германии, Португалии, Испании, Великобритании и других странах вспышка может замедлиться", - сказал Клюге, но призвал страны усерднее работать над подавлением вируса.

"Чтобы двигаться к ликвидации в нашем регионе, нам необходимо срочно активизировать наши усилия. Тем не менее, мы считаем, что можем ликвидировать устойчивую передачу оспы обезьян от человека к человеку в регионе, если возьмемся за это и направим на это необходимые ресурсы".

На этой неделе ВОЗ выпустила две новые сводки относительно обезьяньей оспы, в одной из которых изложены шаги, которые политики могут предпринять для контроля и ликвидации этой болезни, а в другой – об использовании вакцин против обезьяньей оспы.

По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев оспы обезьян на прошлой неделе снизилось на 21% после месяца непрерывного роста. Глобальное падение в значительной степени может быть связано с уменьшением случаев заболевания в Европе и организация заявила, что количество новых случаев заражения в Северной и Южной Америке резко растет.

Что происходит в США?

В США история выглядит несколько иначе.

По данным CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний), на сегодняшний день в США зарегистрировано более 18 000 случаев оспы обезьян, что со значительным отрывом больше, чем в любой другой стране. В Испании, которая занимает второе место в Европе, зарегистрировано чуть менее 6500 подтвержденных случаев.

В прошлом месяце главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи предупредил, что оспа обезьян составляет "серьезный риск".

Позже он сказал, что распространение обезьяньей оспы "очень напоминает то, что мы видели в первые дни ВИЧ".

В настоящее время США борются с нехваткой вакцин, используемых для предотвращения передачи оспы обезьян, при этом единственный в мире утвержденный производитель вакцины признал, что не уверен, сможет ли он справиться с внезапным ростом спроса.

Добавим

Оспа обезьян – это вирус, связанный с оспой и коровьей оспой, и до этой вспышки о нем редко сообщалось за пределами Африки, где это заболевание является эндемичным.

Лекарств от вируса нет, но большинство людей, заразившихся этой болезнью, полностью поправляются.

Болезнь также может привести к опасным для жизни осложнениям, а в отдельных случаях – к образованию рубцов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЗдоровьеНовости Мира
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04