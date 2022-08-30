Вспышка оспы обезьян, возможно, достигла своего пика в Европе, и ее можно ликвидировать – ВОЗ

Детали

Клюге заявил на виртуальном брифинге, что на сегодняшний день в 43 европейских странах зарегистрировано более 22 000 случаев оспы обезьян, что составляет более трети случаев заболевания в мире.

Однако он отметил, что ситуация стала выглядеть менее мрачной.

"Есть первые признаки того, что во Франции, Германии, Португалии, Испании, Великобритании и других странах вспышка может замедлиться", - сказал Клюге, но призвал страны усерднее работать над подавлением вируса.

"Чтобы двигаться к ликвидации в нашем регионе, нам необходимо срочно активизировать наши усилия. Тем не менее, мы считаем, что можем ликвидировать устойчивую передачу оспы обезьян от человека к человеку в регионе, если возьмемся за это и направим на это необходимые ресурсы".

На этой неделе ВОЗ выпустила две новые сводки относительно обезьяньей оспы, в одной из которых изложены шаги, которые политики могут предпринять для контроля и ликвидации этой болезни, а в другой – об использовании вакцин против обезьяньей оспы.

По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев оспы обезьян на прошлой неделе снизилось на 21% после месяца непрерывного роста. Глобальное падение в значительной степени может быть связано с уменьшением случаев заболевания в Европе и организация заявила, что количество новых случаев заражения в Северной и Южной Америке резко растет.

Что происходит в США?

В США история выглядит несколько иначе.

По данным CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний), на сегодняшний день в США зарегистрировано более 18 000 случаев оспы обезьян, что со значительным отрывом больше, чем в любой другой стране. В Испании, которая занимает второе место в Европе, зарегистрировано чуть менее 6500 подтвержденных случаев.

В прошлом месяце главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи предупредил, что оспа обезьян составляет "серьезный риск".

Позже он сказал, что распространение обезьяньей оспы "очень напоминает то, что мы видели в первые дни ВИЧ".

В настоящее время США борются с нехваткой вакцин, используемых для предотвращения передачи оспы обезьян, при этом единственный в мире утвержденный производитель вакцины признал, что не уверен, сможет ли он справиться с внезапным ростом спроса.

Добавим

Оспа обезьян – это вирус, связанный с оспой и коровьей оспой, и до этой вспышки о нем редко сообщалось за пределами Африки, где это заболевание является эндемичным.

Лекарств от вируса нет, но большинство людей, заразившихся этой болезнью, полностью поправляются.

Болезнь также может привести к опасным для жизни осложнениям, а в отдельных случаях – к образованию рубцов.