Спалах віспи мавп, можливо, досяг свого піку в Європі, і його можна ліквідувати - ВООЗ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 58339 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 65433 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79004 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84727 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95328 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148270 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70257 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149652 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109181 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69264 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
40%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18576 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20090 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21410 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10148 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11151 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 58339 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148270 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173155 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149652 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95654 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98326 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42936 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46347 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60986 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Спалах віспи мавп, можливо, досяг свого піку в Європі, і його можна ліквідувати - ВООЗ

Київ • УНН

 • 256086 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Віспа мавп, можливо, досягла свого піку в Європі і може бути викорінена у регіоні, заявив у вівторок регіональний директор ВООЗ в Європі Ханс Клюге. Про це пише УНН посилаючись на агенство Reuters.

Спалах віспи мавп, можливо, досяг свого піку в Європі, і його можна ліквідувати - ВООЗ

Деталі

Клюге заявив на віртуальному брифінгу, що на сьогоднішній день у 43 європейських країнах зареєстровано понад 22 000 випадків віспи мавп, що становить понад третину випадків захворювання у світі.

Однак він зазначив, що ситуація стала виглядати менш похмурою.

"Є перші ознаки того, що у Франції, Німеччині, Португалії, Іспанії, Великій Британії та інших країнах спалах може сповільнитися", - сказав Клюге, але закликав країни старанніше працювати над придушенням вірусу.

"Щоб рухатися до ліквідації в нашому регіоні, нам необхідно терміново активізувати наші зусилля. Проте ми вважаємо, що можемо ліквідувати стійку передачу віспи мавп від людини до людини в регіоні, якщо візьмемося за це і направимо на це необхідні ресурси".

Цього тижня ВООЗ випустила два нові зведення щодо мавпячої віспи, в одному з яких викладено кроки, які політики можуть зробити для контролю та ліквідації цієї хвороби, а в іншому - про використання вакцин проти мавпячої віспи.

За даними ВООЗ, кількість підтверджених випадків віспи мавп минулого тижня знизилася на 21% після місяця безперервного зростання. Глобальне падіння значною мірою може бути пов'язане із зменшенням випадків захворювання в Європі, і організація заявила, що кількість нових випадків зараження у Північній та Південній Америці різко зростає.

Що відбувається у США?

У США історія виглядає трохи інакше.

За даними CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань), на сьогоднішній день у США зареєстровано понад 18 000 випадків віспи мавп, що зі значним відривом більше, ніж у будь-якій іншій країні. В Іспанії, яка посідає друге місце в Європі, зареєстровано трохи менше ніж 6500 підтверджених випадків.

Минулого місяця головний медичний радник Білого дому доктор Ентоні Фаучі попередив, що віспа мавп становить "серйозний ризик".

Пізніше він сказав, що поширення мавпячої віспи "дуже нагадує те, що ми бачили у перші дні ВІЛ".

В даний час США борються з нестачею вакцин, що використовуються для запобігання передачі віспи мавп, при цьому єдиний у світі затверджений виробник вакцини визнав цього місяця, що не впевнений, чи зможе він впоратися з раптовим зростанням попиту.

Додамо

Віспа мавп - це вірус, пов'язаний з віспою і коров'ячою віспою, і до цього спалаху про нього рідко повідомлялося за межами Африки, де це захворювання є ендемічним.

Ліків від вірусу немає, але більшість людей, які заразилися цією хворобою, повністю одужують.

Хвороба також може призвести до небезпечних для життя ускладнень, а в окремих випадках - до утворення рубців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53