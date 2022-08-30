Спалах віспи мавп, можливо, досяг свого піку в Європі, і його можна ліквідувати - ВООЗ

Деталі

Клюге заявив на віртуальному брифінгу, що на сьогоднішній день у 43 європейських країнах зареєстровано понад 22 000 випадків віспи мавп, що становить понад третину випадків захворювання у світі.

Однак він зазначив, що ситуація стала виглядати менш похмурою.

"Є перші ознаки того, що у Франції, Німеччині, Португалії, Іспанії, Великій Британії та інших країнах спалах може сповільнитися", - сказав Клюге, але закликав країни старанніше працювати над придушенням вірусу.

"Щоб рухатися до ліквідації в нашому регіоні, нам необхідно терміново активізувати наші зусилля. Проте ми вважаємо, що можемо ліквідувати стійку передачу віспи мавп від людини до людини в регіоні, якщо візьмемося за це і направимо на це необхідні ресурси".

Цього тижня ВООЗ випустила два нові зведення щодо мавпячої віспи, в одному з яких викладено кроки, які політики можуть зробити для контролю та ліквідації цієї хвороби, а в іншому - про використання вакцин проти мавпячої віспи.

За даними ВООЗ, кількість підтверджених випадків віспи мавп минулого тижня знизилася на 21% після місяця безперервного зростання. Глобальне падіння значною мірою може бути пов'язане із зменшенням випадків захворювання в Європі, і організація заявила, що кількість нових випадків зараження у Північній та Південній Америці різко зростає.

Що відбувається у США?

У США історія виглядає трохи інакше.

За даними CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань), на сьогоднішній день у США зареєстровано понад 18 000 випадків віспи мавп, що зі значним відривом більше, ніж у будь-якій іншій країні. В Іспанії, яка посідає друге місце в Європі, зареєстровано трохи менше ніж 6500 підтверджених випадків.

Минулого місяця головний медичний радник Білого дому доктор Ентоні Фаучі попередив, що віспа мавп становить "серйозний ризик".

Пізніше він сказав, що поширення мавпячої віспи "дуже нагадує те, що ми бачили у перші дні ВІЛ".

В даний час США борються з нестачею вакцин, що використовуються для запобігання передачі віспи мавп, при цьому єдиний у світі затверджений виробник вакцини визнав цього місяця, що не впевнений, чи зможе він впоратися з раптовим зростанням попиту.

Додамо

Віспа мавп - це вірус, пов'язаний з віспою і коров'ячою віспою, і до цього спалаху про нього рідко повідомлялося за межами Африки, де це захворювання є ендемічним.

Ліків від вірусу немає, але більшість людей, які заразилися цією хворобою, повністю одужують.

Хвороба також може призвести до небезпечних для життя ускладнень, а в окремих випадках - до утворення рубців.