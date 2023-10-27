Вспышка вирусного гепатита А в Винницкой области: количество пострадавших растет, источник инфицирования еще не установлен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Винницкой области количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. Как сообщили в Минздраве, по состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент, передает УНН.
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"Винница. Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
По данным Минздрава, продолжается эпидемиологическое расследование и все необходимые обследования. На месте работает команда эпидемиологов и специалистов Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней и группа реагирования Центр общественного здоровья Украины.
Комплексно уже есть результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды. Источник инфицирования еще не установлен, добавили в ведомстве.
"... завтра, команда Минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным прибывает в Винницкую область чтобы изучить ситуацию на месте и принять все необходимые меры для установления источника инфицирования. Будем работать совместно с местными властями, МВД и ГСЧС", - резюмировали в Минздраве.
Напомним
В Винницкой области госпитализировали 135 человек, 122 из них это пациенты с подтвержденным диагнозом гепатит A.