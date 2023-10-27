Спалах вірусного гепатиту А на Вінниччині: кількість постраждалих зростає, джерело інфікування ще не встановлено
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Вінниччині кількість постраждалих від вірусного гепатиту А збільшується. Як повідомили у МОЗ, станом на вечір 27 жовтня, в лікарні перебуває 141 пацієнт, передає УНН.
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"Вінниця. Кількість постраждалих від вірусного гепатиту А збільшується. Станом на вечір 27 жовтня, в лікарні перебуває 141 пацієнт. Їх стан - середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними МОЗ, триває епідеміологічне розслідування та всі необхідні обстеження. На місці працює команда епідеміологів та фахівців Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб та група реагування Центр громадського здоров’я України.
Комплексно вже маємо результати понад 150 проб з навколишнього середовища, додатково проводяться перевірки стихійних ринків та води. Джерело інфікування ще не встановлено, додали у відомстві.
"... завтра, команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігор Кузін прибуває на Вінниччину аби вивчити ситуацію на місці та вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування. Працюватимемо спільно з місцевою владою, МВС та ДСНС", - резюували у МОЗ.
Нагадаємо
У Вінницькій області госпіталізували 135 людей,122 з них це пацієнти з підтвердженим діагнозом на гепатит A.