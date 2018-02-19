Вспышка гастроэнтерита в Кременчуге: пять учеников госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Кременчугском учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа I степени - разнопрофильная гимназия № 6" зарегистрирована вспышка инфекционного заболевания. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области, сообщает УНН.
Как стало известно, заболело 15 детей, из них пятеро госпитализированы в инфекционное отделение Кременчугской городской детской больницы с предварительным диагнозом "гастроэнтерит".
"Во время эпидемиологического расследования были обследованы работники пищеблока и буфета на носительство возбудителей инфекционных болезней, отобраны образцы пищевых продуктов, воды и смывы для проведения лабораторного исследования. В настоящее время продолжается санитарно-эпидемиологическое обследование учебного заведения и отрабатывается цепь поставки пищевых продуктов в КУВК № 6", - говорится в сообщении.
С целью недопущения распространения эпидемического процесса и появления новых заболеваний среди детей, во время заседания чрезвычайной противоэпидемической комиссии по предложению Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области, 18 февраля принято решение временно прекратить обучение в данном учебном заведении до завершения эпидемиологического расследования.
Напомним, с 14 по 15 февраля из Черкасской городской инфекционной больницы поступило 3 экстренных сообщения о случаях пищевой токсикоинфекции среди воспитанников детского сада № 89.