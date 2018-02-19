Спалах гастроентериту у Кременчуці: п'ятьох учнів госпіталізували

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Кременчуцькому навчально-виховному комплексу “Загальноосвітня школа І ступеню — різнопрофільна гімназія № 6” зареєстровано спалах інфекційного захворювання. Про це інформує Головне управління Держспоживслужби в Полтавській області, повідомляє УНН.

Як стало відомо, захворіло 15 дітей, з них п’ятеро госпіталізовано до інфекційного відділення Кременчуцької міської дитячої лікарні з попереднім діагнозом “гастроентерит”.

“Під час епідеміологічного розслідування були обстежені працівники харчоблоку та буфету на носійство збудників інфекційних хвороб, відібрані зразки харчових продуктів, води та змиви для проведення лабораторного дослідження. На даний час продовжується санітарно-епідеміологічне обстеження навчального закладу та відпрацьовується ланцюг постачання харчових продуктів до КНВК № 6”, — йдеться у повідомленні.

З метою недопущення поширення епідемічного процесу та появи нових захворювань серед дітей, під час засідання надзвичайної протиепідемічної комісії за пропозицією Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, 18 лютого прийнято рішення тимчасово припинити навчання в даному учбовому закладі до завершення епідеміологічного розслідування.

Нагадаємо, з 14 по 15 лютого з Черкаської міської інфекційної лікарні надійшло 3 екстрених повідомлення про випадки харчової токсикоінфекції серед вихованців дошкільного навчального закладу № 89.

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