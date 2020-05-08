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Наследники политики Молотова-Риббентропа пытаются оправдать аннексию Крыма: ещё три страны в ООН поддержали Украину

Киев • УНН

 • 22800 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. На специальном заседании в ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе представители ещё трёх стран - Польши, Литвы и Латвии, выступили в поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии, передаёт корреспондент УНН.

Наследники политики Молотова-Риббентропа пытаются оправдать аннексию Крыма: ещё три страны в ООН поддержали Украину

“Наследники политики Молотова-Риббентропа сегодня пытаются оправдать оккупацию части Грузии аннексией Крыма”, — заявил в своём трехминутном выступлении глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

С ним согласился коллега, министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс, отметив, что для многих стран Восточной Европы конец Второй мировой войны не принес свободы, он принес больше репрессий и несправедливости.

“Мы должны сохранять бдительность в отношении соблюдения принципов Устава ООН. Государства должны соблюдать обязательства уважать границы суверенных государств. Вот почему нам нужна система, основанная на правилах — это лучший способ обеспечить, чтобы могущественные страны не применяли силу для аннексии частей других стран. С этой целью я привлек внимание международного сообщества к продолжающемуся нарушению суверенитета Украины и Грузии Российской Федерацией. И Совет Безопасности, и Генеральная Ассамблея должны работать для поддержания основанного на правилах международного порядка”, — подчеркнул министр.

Глава МИД Республики Польша Яцек Чапутович отметил, что даже через 75 лет после окончания Второй Мировой войны, мир все еще сталкивается с военной агрессией.

“Министр иностранных дел Грузии недавно говорил об оккупации Абхазии и Южной Осетии, что является явным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Аналогичная ситуация наблюдается в Украине, территориальная целостность которой нарушается в результате оккупации Крыма и так называемых сепаратистов на Донбассе, которые получили поддержку России. Это создает угрозу миру и безопасности в Европе, против которой международное сообщество в этой ситуации должно решительно выступить”, — подчеркнул он.

Отметим, ранее на заседании представитель Эстонии заявил об осуждении агрессии Российской Федерации против Украины на Донбассе, незаконной аннексии Крыма и оккупации территорий Грузии и призвал ООН придерживаться политики непризнания. 

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