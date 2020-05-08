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Спадкоємці політики Молотова-Ріббентропа намагаються виправдати анексію Криму: ще три країни в ООН підтримали Україну

Київ • УНН

 • 22801 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. На спеціальному засіданні в ООН з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі представники ще трьох країн - Польщі, Литви і Латвії, виступили на підтримку України в її протистоянні російській агресії, передає кореспондент УНН.

Спадкоємці політики Молотова-Ріббентропа намагаються виправдати анексію Криму: ще три країни в ООН підтримали Україну

"Спадкоємці політики Молотова-Ріббентропа сьогодні намагаються виправдати окупацію частини Грузії анексією Криму", - заявив у своєму трихвилинному виступі глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

З ним погодився колега, міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевічс, зазначивши, що для багатьох країн Східної Європи кінець Другої світової війни не приніс свободи, він приніс більше репресій і несправедливості.

"Ми повинні зберігати пильність щодо дотримання принципів Статуту ООН. Держави повинні дотримуватися зобов'язань поважати кордони суверенних держав. Ось чому нам потрібна система, заснована на правилах - це найкращий спосіб забезпечити, щоб могутні країни не застосовували силу для анексії частин інших країн. З цією метою я привернув увагу міжнародного співтовариства до триваючого порушення суверенітету України і Грузії Російською Федерацією. І Рада Безпеки і Генеральна Асамблея повинні працювати для підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку", - наголосив міністр.

Глава МЗС Республіки Польща Яцек Чапутовіч зазначив, що навіть через 75 років після закінчення Другої Світової війни, світ все ще стикається з військовою агресією.

"Міністр закордонних справ Грузії нещодавно говорив про окупацію Абхазії і Південної Осетії, що є явним порушенням суверенітету і територіальної цілісності країни. Аналогічна ситуація спостерігається в Україні, територіальна цілісність якої порушується в результаті окупації Криму і так званих сепаратистів на Донбасі, які отримали підтримку Росії. Це створює загрозу миру і безпеці в Європі, проти якої міжнародне співтовариство в цій ситуації має рішуче виступити", - підкреслив він.

Відзначимо, раніше на засіданні представник Естонії заявив про засудження агресії Російської Федерації проти України на Донбасі, незаконної анексії Криму та окупації територій Грузії і закликав ООН дотримуватися політики невизнання.

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