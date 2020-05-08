Спадкоємці політики Молотова-Ріббентропа намагаються виправдати анексію Криму: ще три країни в ООН підтримали Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На спеціальному засіданні в ООН з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі представники ще трьох країн - Польщі, Литви і Латвії, виступили на підтримку України в її протистоянні російській агресії, передає кореспондент УНН.
"Спадкоємці політики Молотова-Ріббентропа сьогодні намагаються виправдати окупацію частини Грузії анексією Криму", - заявив у своєму трихвилинному виступі глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
З ним погодився колега, міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевічс, зазначивши, що для багатьох країн Східної Європи кінець Другої світової війни не приніс свободи, він приніс більше репресій і несправедливості.
"Ми повинні зберігати пильність щодо дотримання принципів Статуту ООН. Держави повинні дотримуватися зобов'язань поважати кордони суверенних держав. Ось чому нам потрібна система, заснована на правилах - це найкращий спосіб забезпечити, щоб могутні країни не застосовували силу для анексії частин інших країн. З цією метою я привернув увагу міжнародного співтовариства до триваючого порушення суверенітету України і Грузії Російською Федерацією. І Рада Безпеки і Генеральна Асамблея повинні працювати для підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку", - наголосив міністр.
Глава МЗС Республіки Польща Яцек Чапутовіч зазначив, що навіть через 75 років після закінчення Другої Світової війни, світ все ще стикається з військовою агресією.
"Міністр закордонних справ Грузії нещодавно говорив про окупацію Абхазії і Південної Осетії, що є явним порушенням суверенітету і територіальної цілісності країни. Аналогічна ситуація спостерігається в Україні, територіальна цілісність якої порушується в результаті окупації Криму і так званих сепаратистів на Донбасі, які отримали підтримку Росії. Це створює загрозу миру і безпеці в Європі, проти якої міжнародне співтовариство в цій ситуації має рішуче виступити", - підкреслив він.
Відзначимо, раніше на засіданні представник Естонії заявив про засудження агресії Російської Федерації проти України на Донбасі, незаконної анексії Криму та окупації територій Грузії і закликав ООН дотримуватися політики невизнання.