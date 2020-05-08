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Эстония в ООН осудила агрессию РФ против Украины и Грузии, и призвала к политике непризнания

Киев • УНН

 • 15509 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Эстония осуждает агрессию Российской Федерации против Украины на Донбассе, незаконную аннексию Крыма и оккупацию территорий Грузии и призывает ООН придерживаться политики непризнания. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на специальном заседании на высоком уровне по формуле Аррия по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, передает корреспондент УНН.

Эстония в ООН осудила агрессию РФ против Украины и Грузии, и призвала к политике непризнания

"Еще одним уроком Второй мировой войны является единодушное четкое неприятие незаконного применения силы. Дух европейской безопасности, выраженный в заключенном Хельсинкском акте и в Парижской хартии, отвергает все попытки создания или воспроизведение сфер влияния, поскольку это неизбежно повлечет конфликт", - заявил министр.

Он подчеркнул, что каждое государство должно быть свободно выбирать свои собственные меры безопасности.

"И, к сожалению, похоже, что не все усвоили этот урок. Мы осуждаем продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности в Европе - агрессию Российской Федерации против Украины на Донбассе, незаконную аннексию Крыма и оккупацию территорий Грузии. Мы осуждаем такое незаконное применение силы, мы обязаны придерживаться нашей политики непризнания", - заявил Рейнсалу.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская агрессия против Украины на сегодня продолжается дольше, чем длилась Вторая Мировая война.

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