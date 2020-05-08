Естонія в ООН засудила агресію РФ проти України і Грузії, та закликала до політики невизнання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Естонія засуджує агресію Російської Федерації проти України на Донбасі, незаконну анексію Криму і окупацію територій Грузії і закликає ООН дотримуватися політики невизнання. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу на спеціальному засіданні на високому рівні за формулою Аррія по нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, передає кореспондент УНН.
"Ще одним уроком Другої світової війни є одностайне чітке неприйняття незаконного застосування сили. Дух європейської безпеки, виражений в заключному Гельсінському акті і в Паризькій хартії, відкидає всі спроби створення або відтворення сфер впливу, оскільки це неминуче спричинить конфлікт", - заявив міністр.
Він підкреслив, що кожна держава має бути вільною вибирати свої власні заходи безпеки.
"І, на жаль, схоже, що не всі засвоїли цей урок. Ми засуджуємо триваючі порушення суверенітету і територіальної цілісності в Європі - агресію Російської Федерації проти України на Донбасі, незаконну анексію Криму і окупацію територій Грузії. Ми засуджуємо таке незаконне застосування сили, ми зобов'язані дотримуватися нашої політики невизнання", - заявив Рейнсалу.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російська агресія проти України на сьогодні триває довше, ніж тривала Друга Світова війна.