Естонія в ООН засудила агресію РФ проти України і Грузії, та закликала до політики невизнання

"Ще одним уроком Другої світової війни є одностайне чітке неприйняття незаконного застосування сили. Дух європейської безпеки, виражений в заключному Гельсінському акті і в Паризькій хартії, відкидає всі спроби створення або відтворення сфер впливу, оскільки це неминуче спричинить конфлікт", - заявив міністр.

Він підкреслив, що кожна держава має бути вільною вибирати свої власні заходи безпеки.

"І, на жаль, схоже, що не всі засвоїли цей урок. Ми засуджуємо триваючі порушення суверенітету і територіальної цілісності в Європі - агресію Російської Федерації проти України на Донбасі, незаконну анексію Криму і окупацію територій Грузії. Ми засуджуємо таке незаконне застосування сили, ми зобов'язані дотримуватися нашої політики невизнання", - заявив Рейнсалу.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російська агресія проти України на сьогодні триває довше, ніж тривала Друга Світова війна.