Кулеба в ООН: российская агрессия против Украины продолжается дольше, чем Вторая мировая война
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Российская агрессия против Украины на сегодня продолжается дольше, чем длилась Вторая Мировая война. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на специальном заседании на высоком уровне по формуле Аррия по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, передает корреспондент УНН.
"На короткое время (после окончания Второй мировой войны - ред.) ожила надежда, что с созданием ООН появится справедливый и спокойный мир. Применение силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства было бы немыслимо", - сказал Кулеба.
В то же время, для некоторых, включая одного или постоянных членов Совета безопасности ООН, это обязательство не значило слишком много.
"Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая Мировая война. В результате более 13 тысяч человек были убиты и более 27 тысяч ранены в самом сердце Европы", - подчеркнул министр.
Напомним, США пообещали Украине, что Россия будет нести расходы за агрессию.