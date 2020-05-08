Кулеба в ООН: російська агресія проти України триває довше, ніж Друга світова війна

"На короткий час (після закінчення Другої світової війни - ред.) ожила надія, що зі створенням ООН з'явиться справедливий і спокійний світ. Застосування сили проти територіальної цілісності і політичної незалежності будь-якої держави було б немислимо", - сказав Кулеба.

У той же час, для деяких, включаючи одного або постійних членів Ради безпеки ООН, це зобов'язання не значило надто багато.

"Російська агресія проти України, яка привела до незаконної окупації Криму і деяких районів Донецької та Луганської областей, вже триває довше, ніж Друга Світова війна. В результаті понад 13 тисяч осіб були вбиті і більше 27 тисяч поранені в самому серці Європи", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, США пообіцяли Україні, що Росія нестиме витрати через агресію.