Кулеба в ООН: російська агресія проти України триває довше, ніж Друга світова війна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Російська агресія проти України на сьогодні триває довше, ніж тривала Друга Світова війна. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спеціальному засіданні на високому рівні за формулою Аррія з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, передає кореспондент УНН.
"На короткий час (після закінчення Другої світової війни - ред.) ожила надія, що зі створенням ООН з'явиться справедливий і спокійний світ. Застосування сили проти територіальної цілісності і політичної незалежності будь-якої держави було б немислимо", - сказав Кулеба.
У той же час, для деяких, включаючи одного або постійних членів Ради безпеки ООН, це зобов'язання не значило надто багато.
"Російська агресія проти України, яка привела до незаконної окупації Криму і деяких районів Донецької та Луганської областей, вже триває довше, ніж Друга Світова війна. В результаті понад 13 тисяч осіб були вбиті і більше 27 тисяч поранені в самому серці Європи", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, США пообіцяли Україні, що Росія нестиме витрати через агресію.