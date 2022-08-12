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Наследник кремля или очередная рокировка власти: эксперт рассказал, почему в рф назначили нового вице-премьера

Киев • УНН

 • 388846 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Денис Мантуров, недавно назначенный вице-премьером россии, является доверенным лицом диктатора владимира путина. Об этом журналистам УНН рассказал эксперт Александр Охрименко. Он отметил – сейчас в россии происходит так называемая зачистка власти и “перетасовка” руководящих должностей из-за внутренних конфликтов в государстве.

Наследник кремля или очередная рокировка власти: эксперт рассказал, почему в рф назначили нового вице-премьера

Цитата

“На сегодняшний день в россии есть постоянный конфликт во власти. Более того - вопрос наследника кремля до сих пор актуален. Можно считать, что это (смена вице-премьера – ред.) очередная зачистка. Ибо путин время от времени пытается делать такие зачистки, чтобы определенным образом укрепить себя. Ведь боится за свою власть. На сегодняшний день до сих пор нет наследника и без конца ведутся эти войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-депутат госдумы рф рассказал о самом влиятельном человеке из окружения путина

Я бы не говорил, что Мантуров – это наследник путина, однако это его доверенный человек, чистый карьерист, который был специально выращен путиным и отвечает всем его требованиям”, – отметил Охрименко.

Кто такой Мантуров

Денис Мантуров – это российский политик, ранее бывший министром промышленности и торговли рф. В 2021 году он официально стал самым богатым членом правительства россии, задекларировав доход 704,6 млн рублей и автомобиль Tesla. Также он бизнес-партнер известной в россии семьи Чемезовых.

В частности Сергей Чемезов – гендиректор корпорации «Ростех» и один из ближайших доверенных людей путина. Отношения Чемезова и Мантурова – очень давние. Они познакомились в то время, когда нынешний вице-премьер женился на своей жене Наталье, отец которой Евгений Кисель был бывшим представителем “Аэрофлота” в Индии и близким другом председателя “Ростеха” Сергея Чемезова.

После женитьбы на дочери Киселя, дела Мантурова сразу пошли вверх. В 2003 году он становится гендиректором “Оборонпрома”, в 2007 – заместителем министра промышленности и энергетики российской федерации. Через год Мантурова назначают заместителем министра промышленности и торговли россии, а в 2012 году Мантуров назначается министром промышленности и торговли. И уже в 2022 году, после начала войны, именно Дениса Мантурова выбирают заместителем главы правительства россии.

Окружение Мантурова

Во время всей своей карьеры Мантуров постоянно аккумулировал вокруг себя разных темных личностей. К таким, в частности, можно отнести депутата госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, олигарха и владельца “Фосагро” Дениса Гурьева и скандального бизнесмена, экс-гендиректора “Уралхима” Дмитрия Мазепина.

Последнего Мантуров планировал сделать вместо себя председателем наблюдательного совета всероссийской федерации плавания. Да и вообще – постоянно “крышевал” и помогал в бизнесе. В том числе и во время рейдерского захвата предприятия “ТольяттиАзот”, которое интересовало Мазепина более десяти лет.

С помощью Мантурова, Мазепин мог давить на суды, подкупить свидетелей и в конце концов забрал себе “Тольятти Азот” полностью.

Напомним

Ранее экс-депутат госдумы рф, бизнесмен Илья Пономарев рассказал о самом влиятельном человеке из окружения путина.

По его мнению это – основной акционер банка "россия" Юрий Ковальчук. Также в близкий круг диктатора входят Сергей Чемезов, Игорь Сечин и братья Ротенберги. А как подчеркнул бывший депутат Госдумы Марк Фейгин, к близкому кругу диктатора также принадлежит Роман Абрамович, братья Вексельберги и Дмитрий Мазепин.

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