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Марк Фейгін розповів про близьке оточення путіна: "Вони його гаманці, а де там чий – вже не розбереш"

Марк Фейгін розповів про близьке оточення путіна: "Вони його гаманці, а де там чий – вже не розбереш"

Київ • УНН

 • 355534 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Майже весь великий бізнес у Росії не можна назвати повністю приватним, він – близькодержавний, а сама Росія – "приватна крамниця путіна". Про це у коментарі журналістам УНН повідомив діяч російської опозиції, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін. Він наголосив – деякі російські бізнесмени, пов'язані з президентом рф, – постраждали від санкцій, а інші – навіть не увійшли до санкційних списків.

Цитата

"Вони (російські бізнесмени, - ред.) абсолютно байдуже ставляться до долі українського народу. Ці бізнесмени все-таки звикли працювати у більш комфортних умовах, а не під впливом санкцій та вирішенням питань про заморожування своїх рахунків. (...)

Я маю на увазі деякі категорії великого рф бізнесу. Він весь близькодержавний, там немає якихось приватних бізнесменів у чистому вигляді, це не зовсім та ситуація. Ми говоримо про стару олігархію – це ті, хто наближений із сім'ї, від Абрамовичів і... І Мазепін, і Мордашов, і всякі Вексельберги, Хани і так далі – ось це все так чи інакше вузьке середовище бізнесменів… Ну й Дерипаска – він просто з колишньої когорти, там є свої проблеми.

Так само як такі персонажі типу Потаніна, який в жодних санкціях, до речі, не присутній, і Прохорова, наприклад, колишнього його компаньйона. Це всі зі списку Форбс, із першої сотні особи. Але ось всі, кого я перерахував, – їм ці санкції впоперек горла.

Є оточення самого путіна, наприклад – Юрій Ковальчук, це його друг, це дуже впливова постать, з Пітера, що йде з путіним пліч-о-пліч майже три із залишком десятиліття. Так, такі люди – їм не доводиться обирати, вони з ним пов'язані особисто. Вони його гаманці, а де там чий гаманець не розбереш. Тобто держава – це приватна крамниця путіна та його оточення сьогодні, тому тут не стоїть питання чиї там гроші, це все путіну належить”, - розповів Фейгін.

Додамо

На думку політолога Володимира Цибулька, більшості російським олігархам, тим паче тим підприємцям, які наближені до президента росії путіна, властивий рейдерський характер ведення бізнесу.

"Рейдерство, як поняття, – це вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини у законі чи системні недоліки функціонування державних інститутів. Цим живе уся росія. І бізнесмени всіх ланок теж. Рейдерством справді живе російський соціум", - заявив він.

На думку адвоката Миколи Полозова, однією з рис російських бізнесменів, наближених до путіна, є рейдерське захоплення прибуткових підприємств.

Одним із таких є підсанкційний російський бізнесмен, власник пов'язаного з Україною підприємства "ТольяттіАзот" Дмитро Мазепін.

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