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Марк Фейгин рассказал о близком окружении путина: "Они его кошельки, а где там чей – уже не разберешь"

Киев • УНН

 • 355532 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Почти весь крупный бизнес в России нельзя назвать полностью частным, он - окологосударственный, а сама Россия - "частная лавка путина". Об этом в комментарии журналистам УНН сообщил деятель российской оппозиции, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин. Он подчеркнул – некоторые российские бизнесмены, которые связаны с президентом РФ – пострадали от санкций, а другие – даже не вошли в санкционные списки.

Цитата

"Они (российские бизнесмены, - ред.) абсолютно безразлично относятся к судьбе украинского народа. Эти бизнесмены все-таки привыкли работать в более комфортных условиях, а не под воздействием санкций и решением вопросов о заморозке своих счетов. (...)

Я имеею ввиду нескоторые категории крупного рф бизнеса. Он весь окологосударственный, там нет каких-то частных бизнесменов в чистом виде, это не совсем та ситуация. Мы говорим о старой олигархии – это те, кто приближенный из семьи, от Абрамовичей и ... И Мазепин, и Мордашов, и всякие Вексельберги, Ханы и так далее – вот это все так или иначе узкая среда бизнесменов… Ну и Дерипаска – он просто из прежней когорты, там есть свои проблемы.

Так же как есть такие персонажи типа Потанина, который ни в одних санкциях, кстати не присутствует, и Прохорова, например, бывшего его компаньона. Это все из списка Форбс, из первой сотни лица. Но вот все кого я перечислил – им эти санкции поперек горла.

Есть окружение самого путина, например – Юрий Ковальчук, это его друг, это очень влиятельная фигура, из Питера, идущий с путиным рука об руку почти три с лишним десятилетия. Да, вот такие люди – им не приходится выбирать, они с ним связаны лично. Они – его кошельки, а где там чей кошелек не разберешь. То есть государство – это частная лавка путина и его окружения сегодня, поэтому тут не стоит вопрос чьи там деньги, это все путину принадлежит”, - рассказал Фейгин.

Добавим

По мнению политолога Владимира Цибулько, большинству российских олигархов, тем более тем предпринимателям, которые приближены к президенту россии путину, присущ рейдерский характер ведения бизнеса.

"Рейдерство, как понятие, – это изъятие имущества на якобы законных основаниях, в основе возникновения которых лежат пробелы в законе или системные недостатки функционирования государственных институтов. Этим живет вся россия. И бизнесмены всех звеньев тоже. Рейдерством действительно живет российский социум", - заявил он.

По мнению адвоката Николая Полозова, одной из черт российских бизнесменов, приближенных к путину, является рейдерский захват прибыльных предприятий.

Одним из таких является подсанкционный российский бизнесмен, собственник связанного с Украиной предприятия "ТольяттиАзот" Дмитрий Мазепин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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