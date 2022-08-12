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Спадкоємець кремля чи чергова рокіровка влади: експерт розповів, чому в рф призначили нового віцепрем'єра

Київ • УНН

 • 388846 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Денис Мантуров, якого нещодавно призначили віцепрем’єром росії, є довіреною особою диктатора володимира путіна. Про це журналістам УНН розповів експерт Олександр Охріменко. Він зазначив - наразі в росії відбувається так звана зачистка влади та “перетасування” керівних посад через внутрішні конфлікти в державі.

Спадкоємець кремля чи чергова рокіровка влади: експерт розповів, чому в рф призначили нового віцепрем'єра

Цитата

“На сьогодні в росії є постійний конфлікт у владі. Ба більше - питання спадкоємця кремля й досі актуальне. Можна вважати, що це (зміна віцепрем’єра - ред.) чергова зачистка. Бо путін час від часу намагається робити такі зачистки, аби певним чином укріпити себе. Бо боїться за свою владу. На сьогодні досі немає спадкоємця і без кінця ведуться оці війни.

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Я б не казав, що Мантуров - це спадкоємець путіна, однак це його довірена людина, чистий кар’єрист, який був спеціально вирощений путіним та відповідає всім його вимогам”, - зазначив Охріменко.

Хто такий Мантуров

Денис Мантуров - це російський політик, який раніше був міністром промисловості і торгівлі рф. У 2021 році він офіційно став найбагатшим членом уряду росії, задекларувавши дохід 704,6 млн рублів та автомобіль Tesla. Також він бізнес-партнер відомої у рф сім'ї Чемезових.

Зокрема Сергій Чемезов – гендиректор корпорації «Ростех» та один із найближчих довірених людей путіна. Відношення Чемезова та Мантурова - дуже давні. Вони познайомилися в той час, коли нинішній віцепрем’єр одружився зі своєю дружиною Наталією, батько якої Євген Кисель був колишнім представником “Аерофлоту” в Індії та близьким другом голови “Ростєха” Сергія Чемезова.

Після одруження на доньці Кисіля, справи Мантурова одразу пішли вгору. У 2003 році він стає гендиректором “Оборонпрому”, у 2007 - заступником міністра промисловості та енергетики російської федерації. Через рік Мантурова призначають заступником міністра промисловості і торгівлі росії, а у 2012 Мантуров призначається міністром промисловості і торгівлі. І вже у 2022, після початку війни, саме Дениса Мантурова обирають заступником голови уряду росії.

Оточення Мантурова

Під час всієї своєї кар'єри Мантуров постійно акумулював навколо себе різних темних особистостей. До таких, зокрема, можна віднести депутата держдуми від КПРФ Сергія Гаврилова, олігарха і власника “Фосагро” Дениса Гур’єва та скандального бізнесмена, ексгендиректора “Уралхіма” Дмитра Мазепіна.

Останнього Мантуров планував зробити замість себе головою наглядової ради всеросійської федерації плавання. Та й загалом - постійно “кришував” та допомагав у бізнесі. У тому числі і під час рейдерського захоплення підприємства “ТольяттіАзот”, яке цікавило Мазепіна більш ніж десятиріччя.

За допомогою Мантурова, Мазепін міг тиснути на суди, підкупити свідків та врешті решт забрав собі “ТольяттіАзот” повністю.

Нагадаємо

Раніше ексдепутат держдуми рф, бізнесмен Ілля Пономарьов розповів про найвпливовішу людину з оточення путіна.

На його думку це - основний акціонер банку "росія" Юрій Ковальчук. Також до близького круга диктатора входять Сергій Чемезов, Ігор Сєчин та браття Ротенберги. А як підкреслив колишній депутат Держдуми Марк Фейгін, до близького круга диктатора також належить Роман Абрамович, брати Вексельберги та Дмитро Мазепін.

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