Ексдепутат держдуми рф розповів про найвпливовішу людину з оточення путіна

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“Якщо говорити серйозно, то його основним співрозмовником був Юрій Ковальчук, людина досить специфічна (...) він просто пітерський хлопець. Я не пам'ятаю, як вони познайомилися, щиро кажучи. Його привів до путіна чи то Якунін, чи то Чемезов. Тобто його привели чекісти, хтось із цих хлопців. У будь-якому разі вони так домовилися, що в кооперативі ця людина сиділа, грубо кажучи, на касі, тримала общак.

А Ковальчук до того ж хлопець дуже простий у спілкуванні. Він якраз у путіна викликає відчуття – не що йому щось від вождя треба, а "пішли у хокей пограємо, розпишімо пулечку". Ось цей палац горезвісний у Геленджику – це саме із цієї групи.

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Ковальчук насправді для путіна створював умови, щоб він уникнув влади. І багато разів про це говорив: "Тобі відпочити треба. Ти ж себе заженеш". Тобто путін відчуває, що Ковальчук не намагається його роздоїти на гроші, а навпаки, начебто думає, співчуває його інтересам. І це робить його таким впливовим”, - повідомив Пономарьов.

Він розповів, що президент рф побудував так звану систему кураторів, як у КДБ.

“До нього чимало людей може, у принципі, зайти (...) Тобто якщо раніше, наприклад, великий бізнес ходив безпосередньо, то зараз є політбюро. Я їх люблю називати акціонерами режиму, бо путін будує систему, яку сам називає корпоративна держава. І якщо продовжувати цю аналогію країни-корпорації, це акціонери. Акціонерами є Ковальчук, Чемезов, Сєчин, Ротенберги”, - наголосив ексдепутат держдуми.

Нагадаємо

Раніше діяч російської опозиції, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін розповідав, що майже весь великий бізнес у росії не можна назвати повністю приватним, він – близькодержавний, тобто всі великі бізнесмени входять в оточення путіна. Серед таких є зокрема Роман Абрамович, брати Вексельберги та Дмитро Мазепін. Останній відомий в Україні через те, що володіє підприємством “Тольятті-Азот”, яке до 24 лютого транспортвало російський аміак через територію України до країн заходу.