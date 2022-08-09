Ексдепутат держдуми рф розповів про найвпливовішу людину з оточення путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Перед нападом на Україну диктатор володимир путін довгий час перебував в ізоляції і його головним співрозмовником був російський бізнесмен, основний акціонер банку "росія" Юрій Ковальчук. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів ексдепутат держдуми рф, бізнесмен Ілля Пономарьов, передає УНН.
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“Якщо говорити серйозно, то його основним співрозмовником був Юрій Ковальчук, людина досить специфічна (...) він просто пітерський хлопець. Я не пам'ятаю, як вони познайомилися, щиро кажучи. Його привів до путіна чи то Якунін, чи то Чемезов. Тобто його привели чекісти, хтось із цих хлопців. У будь-якому разі вони так домовилися, що в кооперативі ця людина сиділа, грубо кажучи, на касі, тримала общак.
А Ковальчук до того ж хлопець дуже простий у спілкуванні. Він якраз у путіна викликає відчуття – не що йому щось від вождя треба, а "пішли у хокей пограємо, розпишімо пулечку". Ось цей палац горезвісний у Геленджику – це саме із цієї групи.
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Ковальчук насправді для путіна створював умови, щоб він уникнув влади. І багато разів про це говорив: "Тобі відпочити треба. Ти ж себе заженеш". Тобто путін відчуває, що Ковальчук не намагається його роздоїти на гроші, а навпаки, начебто думає, співчуває його інтересам. І це робить його таким впливовим”, - повідомив Пономарьов.
Він розповів, що президент рф побудував так звану систему кураторів, як у КДБ.
“До нього чимало людей може, у принципі, зайти (...) Тобто якщо раніше, наприклад, великий бізнес ходив безпосередньо, то зараз є політбюро. Я їх люблю називати акціонерами режиму, бо путін будує систему, яку сам називає корпоративна держава. І якщо продовжувати цю аналогію країни-корпорації, це акціонери. Акціонерами є Ковальчук, Чемезов, Сєчин, Ротенберги”, - наголосив ексдепутат держдуми.
Нагадаємо
Раніше діяч російської опозиції, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін розповідав, що майже весь великий бізнес у росії не можна назвати повністю приватним, він – близькодержавний, тобто всі великі бізнесмени входять в оточення путіна. Серед таких є зокрема Роман Абрамович, брати Вексельберги та Дмитро Мазепін. Останній відомий в Україні через те, що володіє підприємством “Тольятті-Азот”, яке до 24 лютого транспортвало російський аміак через територію України до країн заходу.