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Ексдепутат держдуми рф розповів про найвпливовішу людину з оточення путіна

Ексдепутат держдуми рф розповів про найвпливовішу людину з оточення путіна

Київ • УНН

 • 195946 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Перед нападом на Україну диктатор володимир путін довгий час перебував в ізоляції і його головним співрозмовником був російський бізнесмен, основний акціонер банку "росія" Юрій Ковальчук. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів ексдепутат держдуми рф, бізнесмен Ілля Пономарьов, передає УНН.

Цитата

“Якщо говорити серйозно, то його основним співрозмовником був Юрій Ковальчук, людина досить специфічна (...) він просто пітерський хлопець. Я не пам'ятаю, як вони познайомилися, щиро кажучи. Його привів до путіна чи то Якунін, чи то Чемезов. Тобто його привели чекісти, хтось із цих хлопців. У будь-якому разі вони так домовилися, що в кооперативі ця людина сиділа, грубо кажучи, на касі, тримала общак.

А Ковальчук до того ж хлопець дуже простий у спілкуванні. Він якраз у путіна викликає відчуття – не що йому щось від вождя треба, а "пішли у хокей пограємо, розпишімо пулечку". Ось цей палац горезвісний у Геленджику – це саме із цієї групи.

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Ковальчук насправді для путіна створював умови, щоб він уникнув влади. І багато разів про це говорив: "Тобі відпочити треба. Ти ж себе заженеш". Тобто путін відчуває, що Ковальчук не намагається його роздоїти на гроші, а навпаки, начебто думає, співчуває його інтересам. І це робить його таким впливовим”, - повідомив Пономарьов.

Він розповів, що президент рф побудував так звану систему кураторів, як у КДБ.

“До нього чимало людей може, у принципі, зайти (...) Тобто якщо раніше, наприклад, великий бізнес ходив безпосередньо, то зараз є політбюро. Я їх люблю називати акціонерами режиму, бо путін будує систему, яку сам називає корпоративна держава. І якщо продовжувати цю аналогію країни-корпорації, це акціонери. Акціонерами є Ковальчук, Чемезов, Сєчин, Ротенберги”, - наголосив ексдепутат держдуми.

Нагадаємо

Раніше діяч російської опозиції, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін розповідав, що майже весь великий бізнес у росії не можна назвати повністю приватним, він – близькодержавний, тобто всі великі бізнесмени входять в оточення путіна. Серед таких є зокрема Роман Абрамович, брати Вексельберги та Дмитро Мазепін. Останній відомий в Україні через те, що володіє підприємством “Тольятті-Азот”, яке до 24 лютого транспортвало російський аміак через територію України до країн заходу.

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