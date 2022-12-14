Спад в мировой торговле: продажа товаров сократилась на 1% в сравнении с весной – ООН

Детали

Отмечается, что во второй половине нынешнего года объемы мировой торговли замедлились, однако показатель в целом за 2022 год будет неплохим и составит, по прогнозам, почти 32 триллиона долларов.

Авторы отмечают, что инфляция сводит на нет достигнутые успехи и не вселяет надежд на 2023 год. По данным ЮНКТАД, к концу 2022 года объем торговли товарами достигнет 25 трлн долларов, а услугами – 7 трлн долларов.

Спад в международной торговле начался в третьем квартале этого года, когда продажа товаров сократилась на один процент по сравнению с периодом с марта по май. В обзоре ЮНКТАД говорится, что в третьем квартале продажа услуг фактически выросла на 1,3 процента. Однако к концу года эксперты предсказывают падение торговли как товарами, так и услугами.

Добавим

Потребительская инфляция в Украине замедлилась в годовом исчислении с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре.

В то же время, инфляция в еврозоне снизилась впервые за 17 месяцев до 10%.