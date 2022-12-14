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Спад у світовій торгівлі: продаж товарів скоротився на 1% порівняно з весною – ООН

Спад у світовій торгівлі: продаж товарів скоротився на 1% порівняно з весною – ООН

Київ • УНН

 • 549618 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Спад у міжнародній торгівлі розпочався у третьому кварталі цього року, коли продаж товарів скоротився на один відсоток порівняно з періодом із березня по травень. Про це йдеться у новій доповіді Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у другій половині цього року обсяги світової торгівлі сповільнилися, проте показник загалом за 2022 рік буде непоганим і становитиме, за прогнозами, майже 32 трильйони доларів.

Автори відзначають, що інфляція зводить нанівець досягнуті успіхи і не вселяє надій на 2023 рік. За даними ЮНКТАД, до кінця 2022 обсяг торгівлі товарами досягне 25 трлн доларів, а послугами – 7 трлн доларів.

Спад у міжнародній торгівлі розпочався у третьому кварталі цього року, коли продаж товарів скоротився на один відсоток порівняно з періодом із березня по травень. В огляді ЮНКТАД сказано, що у третьому кварталі продаж послуг фактично зріс на 1,3 відсотка. Проте до кінця року експерти передбачають падіння торгівлі як товарами, і послугами.

Додамо

Споживча інфляція в Україні сповільнилася у річному обчисленні з 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді.

У той же час інфляція в єврозоні знизилася вперше за 17 місяців до 10%.

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