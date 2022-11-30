Инфляция в еврозоне упала больше, чем ожидалось, до 10%

Детали

Замедление цен на энергоносители и услуги способствовало падению инфляции в единой валюте больше, чем ожидалось, до 10% в годовом исчислении к ноябрю по сравнению с рекордными 10,6% в октябре, согласно данным статистического агентства ЕС в среду.

Падение происходит на фоне признаков того, что глобальное инфляционное давление достигло своего пика, при этом значительное снижение оптовых цен на энергоносители и продукты питания влияют на потребительские цены.

Инфляция потребительских цен в США снижается в течение нескольких месяцев после того, как этим летом она достигла многолетнего максимума.

Экономисты считают, что замедление темпов инфляции в еврозоне повышает вероятность того, что ЕЦБ повысит ставки на 0,5 процентных пункта, когда его совет соберется 15 декабря, после двух последовательных повышений на 0,75 пункта.

Наибольшим препятствием для инфляции в еврозоне в ноябре стало падение роста цен на энергоносители до 34,9% по сравнению с 41,5% в октябре. Инфляция услуг несколько замедлилась до 4,2%.

Рост цен снизился в 14 из 19 стран еврозоны, увеличившись только в трех и стабилизировавшись в двух. Наибольшее падение произошло в Нидерландах, где инфляция снизилась с 16,8% до 11,2%. Во Франции был самый низкий уровень инфляции – 7,1%, а в Латвии – самый высокий – 21,7%.

Тем не менее, инфляция по всему блоку остается намного выше целевого показателя ЕЦБ в 2%.

В то время как общая инфляция, как ожидается, быстро снизится в следующем году, ЕЦБ, вероятно, сосредоточится на традиционно более жестком показателе базовой инфляции.