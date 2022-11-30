Інфляція в єврозоні впала більше, ніж очікувалося, до 10%

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Уповільнення цін на енергоносії та послуги сприяло падінню інфляції в єдиній валюті більше, ніж очікувалося, до 10% у річному обчисленні до листопада порівняно з рекордними 10,6% у жовтні, згідно з даними статистичного агентства ЄС у середу.

Падіння відбувається на тлі ознак того, що глобальний інфляційний тиск досяг свого піку, при цьому значне зниження оптових цін на енергоносії та продукти харчування починає впливати на споживчі ціни.

Інфляція споживчих цін у США знижується протягом кількох місяців після того, як цього літа вона досягла багаторічного максимуму.

Економісти вважають, що уповільнення темпів інфляції в єврозоні підвищує ймовірність того, що ЄЦБ підвищить ставки на 0,5 процентних пункти, коли його рада збереться 15 грудня, після двох послідовних підвищень на 0,75 пункту.

Найбільшою перешкодою для інфляції у єврозоні у листопаді стало падіння зростання цін на енергоносії до 34,9% порівняно з 41,5% у жовтні. Інфляція послуг також дещо сповільнилася до 4,2%.

Зростання цін знизилося у 14 з 19 країн єврозони, збільшившись лише у трьох та стабілізувавшись у двох. Найбільше падіння відбулося в Нідерландах, де інфляція знизилася з 16,8 до 11,2%. У Франції був найнижчий рівень інфляції – 7,1%, а у Латвії – найвищий – 21,7%.

Тим не менш, інфляція по всьому блоку залишається набагато вищою за цільовий показник ЄЦБ в 2%.

У той час, як загальна інфляція, як очікується, швидко знизиться наступного року, ЄЦБ, ймовірно, зосередиться на традиційно жорсткішому показнику базової інфляції.