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15 марта, 19:03 • 105283 просмотра

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15 марта, 13:44 • 140080 просмотра

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15 марта, 13:22 • 121418 просмотра

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SpaceX завершила строительство крупнейшей в мире ракеты Starship

SpaceX завершила строительство крупнейшей в мире ракеты Starship

Киев • УНН

 • 24178 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. SpaceX завершила строительство крупнейшей в мире ракеты Starship, об этом сообщили на Youtube-канале NASASpaceflight, пишет УНН.

Детали

Во время строительства ракеты компания использовала 140-метровую башню с роботизированными манипуляторами "Мехазиллу".

Впервые компания собрала прототип ещё в августе 2021 года. Впрочем после этого SpaceX снова её разобрала, чтобы провести дополнительные испытания обеих ступеней отдельно и прожиг ускорителя. Последнее было необходимо для проверки герметичности.

Во время прямого эфира на Youtube-канале SpaceX успешно соединила прототип Starship 20 с новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4. Общая высота ракеты составляет 120 метров.

Сейчас SpaceX ожидает разрешение от американского регулятора, чтобы провести первый орбитальный полет ракеты.

Напомним

Ранее американская компания SpaceX потеряла около 40 из 49 интернет-спутников Starlink, выведенные на орбиту 3 февраля, в результате геомагнитной бури.

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