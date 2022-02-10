SpaceX завершила будівництво найбільшої у світі ракети Starship
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого УНН. SpaceX завершила будівництво найбільшої у світі ракети Starship, про це повідомили на Youtube-каналі NASASpaceflight, пише УНН.
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Під час будівництва ракети компанія використовувала 140-метрову вежу з роботизованими маніпуляторами "Мехазіллу".
Вперше компанія зібрала прототип ще у серпні 2021 року. Втім після цього SpaceX знову її розібрала, аби провести додаткові випробування обох ступенів окремо та пропалювання прискорювача. Останнє було необхідно для перевірки герметичності.
Під час прямого ефіру на Youtube-каналі, SpaceX успішно з’єднала прототип Starship 20 з новітнім прискорювачем Super Heavy Booster 4. Загальна висота ракети становить 120 метрів.
Наразі SpaceX очікує дозвіл від американського регулятора, щоб провести перший орбітальний політ ракети.
Нагадаємо
Раніше американська компанія SpaceX втратила близько 40 із 49 інтернет-супутників Starlink, виведених на орбіту 3 лютого, внаслідок геомагнітної бурі.