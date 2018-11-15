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SpaceX запустила ракету с катарским спутником связи

SpaceX запустила ракету с катарским спутником связи

Киев  •  УНН

 • 10727 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с катарским спутником связи Es'hail-2 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании, передает УНН.

Старт состоялся в 15:46 по времени Восточного побережья США (22:46 по Киеву). Спутник, как ожидалось, оказался на геостационарной орбите примерно через 33 минуты после запуска.

Первая ступень Falcon 9 ранее уже была применена при запуске канадского спутника Telstar 19V в июле. Специалисты SpaceX намерены вернуть ее на Землю.

Согласно плану, этот элемент носителя после отделения от второй ступени должен начать спуск, а потом на парашютах приземлиться на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Спутник изготовлен японской компанией Mitsubishi Electric. Его оператором является компания Es’hailSat, базирующейся в Дохе. Аппарат предназначен для передачи сигналов телеканалов, а также для обеспечения “защищенной связи” для нужд бизнеса и власти на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Напоминаем, SpaceX модифицирует второе место Falcon 9.

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