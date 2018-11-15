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SpaceX запустила ракету з катарським супутником зв'язку

SpaceX запустила ракету з катарським супутником зв'язку

Київ • УНН

 • 10728 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Компанія SpaceX в четвер здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з катарським супутником зв’язку Es’hail-2 з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида). Трансляція велася на сайті компанії, інформує УНН.

Старт відбувся о 15:46 за часом Східного узбережжя США (22:46 за Києвом). Супутник, як очікувалося, опинився на геостаціонарній орбіті приблизно через 33 хвилини після запуску.

Перша ступінь Falcon 9 раніше вже була застосована при запуску канадського супутника Telstar 19V в липні. Фахівці SpaceX мають намір повернути її на Землю.

Згідно з планом, цей елемент носія після відділення від другого ступеня повинен почати спуск, а потім на парашутах приземлитися на спеціальну дистанційно керовану платформу в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Супутник виготовлений японською компанією Mitsubishi Electric. Його оператором є фірма Es’hailSat, що базується в Досі. Апарат призначений для передачі сигналів телеканалів, а також для забезпечення “захищеного зв’язку” для потреб бізнесу і влади на Близькому Сході і в Північній Африці.

Нагадуємо, SpaceX модифікує другу сходинку Falcon 9.

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