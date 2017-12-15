SpaceX запустила Dragon с грузом на МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Компания SpaceX с помощью первого этапа Falcon 9 запустила ракету Dragon на Международную космическую станцию, передает УНН со ссылкой на SpaceX.
SpaceX запустила Falcon 9 и Dragon с комплекса на мысе Канаверал во Флориде.
В компании заявили, что погода на 90% благоприятная для запуска тринадцатой миссии SpaceX на Международную космическую станцию.
Dragon доставит на МКС 2205 килограммов груза, начиная от поставок экипажа и оборудования и заканчивая широким спектром научных экспериментов, которые будут выполняться внутри станции, а также будут установлены на внешней стороне станции.
Напомним, SpaceX прекратит разработку дизайна Falcon 9.