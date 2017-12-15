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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 23965 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 10756 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101702 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103613 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118542 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103829 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106193 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 117270 просмотра

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Актуальное
SpaceX запустила Dragon с грузом на МКС

SpaceX запустила Dragon с грузом на МКС

Киев  •  УНН

 • 13633 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Компания SpaceX с помощью первого этапа Falcon 9 запустила ракету Dragon на Международную космическую станцию, передает УНН со ссылкой на SpaceX.

SpaceX запустила Falcon 9 и Dragon с комплекса на мысе Канаверал во Флориде.

В компании заявили, что погода на 90% благоприятная для запуска тринадцатой миссии SpaceX на Международную космическую станцию.

Dragon доставит на МКС 2205 килограммов груза, начиная от поставок экипажа и оборудования и заканчивая широким спектром научных экспериментов, которые будут выполняться внутри станции, а также будут установлены на внешней стороне станции.

Напомним, SpaceX прекратит разработку дизайна Falcon 9.

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