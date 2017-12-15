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SpaceX запустила Dragon з вантажем на МКС

SpaceX запустила Dragon з вантажем на МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Компанія SpaceX за допомогою першого етапу Falcon 9 запустила ракету Dragon на Міжнародну космічну станцію, передає УНН з посиланням на SpaceX.

SpaceX запустила Falcon 9 і Dragon з комплексу на мисі канаверал у Флориді.

У компанії заявили, що погода на 90% сприятлива для запуску тринадцятої місії SpaceX на Міжнародну космічну станцію.

Dragon перевезе на МКС 2205 кілограмів вантажу, починаючи від поставок екіпажу і обладнання і закінчуючи широким спектром наукових експериментів, які будуть виконуватися всередині станції, а також будуть встановлені на зовнішній стороні станції.

Нагадаємо, SpaceX припинить розробку дизайну Falcon 9.

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