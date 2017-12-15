SpaceX запустила Dragon з вантажем на МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Компанія SpaceX за допомогою першого етапу Falcon 9 запустила ракету Dragon на Міжнародну космічну станцію, передає УНН з посиланням на SpaceX.
SpaceX запустила Falcon 9 і Dragon з комплексу на мисі канаверал у Флориді.
У компанії заявили, що погода на 90% сприятлива для запуску тринадцятої місії SpaceX на Міжнародну космічну станцію.
Dragon перевезе на МКС 2205 кілограмів вантажу, починаючи від поставок екіпажу і обладнання і закінчуючи широким спектром наукових експериментів, які будуть виконуватися всередині станції, а також будуть встановлені на зовнішній стороні станції.
Нагадаємо, SpaceX припинить розробку дизайну Falcon 9.