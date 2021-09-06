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SpaceX впервые отправит гражданский экипаж в космос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Компания SpaceX заявила, что запуск в космос первого гражданского экипажа состоится 15 сентября с Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Inspiration4.

Детали

Экипаж миссии Inspiration4 полетит в капсуле Crew Dragon, размещенной на ракете Falcon 9. Капсула будет осуществлять облет Земли каждые 90 минут. По завершении миссии капсула Dragon войдет в атмосферу Земли и приземлится у побережья Флориды.

Добавим

9 сентября члены экипажа прибудут во Флориду для последней подготовки к вылету.

Цитата

"Все члены экипажа пройдут коммерческий курс обучения космонавтов компанией SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 и космическом корабле Dragon - том же космическом корабле Dragon, который в настоящее время прикреплен к Международной космической станции, что поддерживает миссию Crew-1", - говорится в сообщении.

Также известно, что как только Dragon вернет астронавтов Crew-1 домой на Землю, команда SpaceX осмотрит и отремонтирует космический корабль перед миссией Inspiration4. Сообщается, что обучение членов экипажа будет включать орбитальную механику, работу в условиях микрогравитации, невесомости и других форм стресс-тестирования.

Напомним

Британская компания Spacebit, основателем и руководителем которой является украинец Павел Танасюк, планирует создать в Украине центр управления космическими полетами.

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