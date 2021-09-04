Британська компанія Spacebit планує створити в Україні центр управління космічними польотами

ukru
17 березня, 19:38 • 89961 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114229 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 169724 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150312 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150755 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160767 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178127 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150148 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159286 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176075 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

17 березня, 18:59 • 39096 перегляди
У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

17 березня, 19:11 • 47564 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 70052 перегляди
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 48232 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 71609 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 169725 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156562 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253809 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 250062 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56475 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66071 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64249 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100146 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110354 перегляди
Актуальне
Британська компанія Spacebit планує створити в Україні центр управління космічними польотами

Британська компанія Spacebit планує створити в Україні центр управління космічними польотами

Київ • УНН

 • 18696 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Британська компанія Spacebit, засновником і керівником якої є українець Павло Танасюк, планує створити в Україні центр управління космічними польотами. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів Танасюк, передає УНН.

Цитата

“Ми хочемо створити один із найкращих у Європі центр управління польотами в Україні, який буде використовуватися не тільки для нашого місяцеходу, не тільки для українсько-британської місії, але й для інших запусків. Тобто ми хочемо зробити його практично у відкритому доступі для різних компаній”, — поділився планами Павло Танасюк.

Деталі

Компанія Spacebit нині готується, серед іншого, до проведення спільної українсько-британської місії на Місяць. Як планується, обладнання українського виробництва досліджуватиме ґрунти, температуру й рівень радіації на поверхні супутника Землі.

Очільник компанії Spacebit додав, що вірить у майбутнє українського космосу і має намір продовжувати залучати українських спеціалістів до роботи над майбутніми місіями.

“В Україні ми хотіли б співпрацювати в робототехніці, але на даний момент це більше програмісти. Тобто програмісти в Україні дійсно гарні, вони допомагають розробити софт для робота, щоб спілкуватися з нашим місяцеходом і з українсько-британською місією, з сенсорами в тому числі... Усі ці протоколи достатньо складні, і вони мають працювати на 100% надійно. І ось українські програмісти нам дійсно допомагають зробити цю систему максимально надійною і стійкою”, — розповів Танасюк.

Spacebit також хоче зробити внесок в українську освіту: компанія планує безплатно поділитися науковою інформацією з Міністерством освіти, а також деякими навчальними закладами.

“Ми хочемо передати інформацію про нашу місію, інформацію наукову, щоб це можна було інтегрувати у шкільні програми. Ми вже переговорили з Університетом сингулярності в Україні, їм це цікаво як такий тестовий варіант... Маємо попередні домовленості з КПІ, ми дані будемо передавати КПІ, вони будуть аналізувати, будуть мати такий-от науковий центр управління польотами”, — сказав засновник і керівник компанії Spacebit Павло Танасюк.

Довідково

Українсько-британський зонд компанії Spacebit має відправитися на Місяць у першому півріччі 2022 року.

Серед інших планів компанії — відправити на Місяць малий місяцехід, що має пересуватися не на колесах, як дотеперішні апарати, а на павукоподібних лапах.

Нагадаємо

Перший пуск ракети Alpha українсько-американської аерокосмічної компанії Firefly Aerospace пройшов успішно, однак через декілька хвилин місію довелося перервати. Очевидці повідомили про вибух ракети. У мережі почали з’являтися безліч відео та фото. Пізніше стало відомо, що вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольований — політ припинили військові.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами