Британська компанія Spacebit планує створити в Україні центр управління космічними польотами

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“Ми хочемо створити один із найкращих у Європі центр управління польотами в Україні, який буде використовуватися не тільки для нашого місяцеходу, не тільки для українсько-британської місії, але й для інших запусків. Тобто ми хочемо зробити його практично у відкритому доступі для різних компаній”, — поділився планами Павло Танасюк.

Деталі

Компанія Spacebit нині готується, серед іншого, до проведення спільної українсько-британської місії на Місяць. Як планується, обладнання українського виробництва досліджуватиме ґрунти, температуру й рівень радіації на поверхні супутника Землі.

Очільник компанії Spacebit додав, що вірить у майбутнє українського космосу і має намір продовжувати залучати українських спеціалістів до роботи над майбутніми місіями.

“В Україні ми хотіли б співпрацювати в робототехніці, але на даний момент це більше програмісти. Тобто програмісти в Україні дійсно гарні, вони допомагають розробити софт для робота, щоб спілкуватися з нашим місяцеходом і з українсько-британською місією, з сенсорами в тому числі... Усі ці протоколи достатньо складні, і вони мають працювати на 100% надійно. І ось українські програмісти нам дійсно допомагають зробити цю систему максимально надійною і стійкою”, — розповів Танасюк.

Spacebit також хоче зробити внесок в українську освіту: компанія планує безплатно поділитися науковою інформацією з Міністерством освіти, а також деякими навчальними закладами.

“Ми хочемо передати інформацію про нашу місію, інформацію наукову, щоб це можна було інтегрувати у шкільні програми. Ми вже переговорили з Університетом сингулярності в Україні, їм це цікаво як такий тестовий варіант... Маємо попередні домовленості з КПІ, ми дані будемо передавати КПІ, вони будуть аналізувати, будуть мати такий-от науковий центр управління польотами”, — сказав засновник і керівник компанії Spacebit Павло Танасюк.

Довідково

Українсько-британський зонд компанії Spacebit має відправитися на Місяць у першому півріччі 2022 року.

Серед інших планів компанії — відправити на Місяць малий місяцехід, що має пересуватися не на колесах, як дотеперішні апарати, а на павукоподібних лапах.

Нагадаємо

Перший пуск ракети Alpha українсько-американської аерокосмічної компанії Firefly Aerospace пройшов успішно, однак через декілька хвилин місію довелося перервати. Очевидці повідомили про вибух ракети. У мережі почали з’являтися безліч відео та фото. Пізніше стало відомо, що вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольований — політ припинили військові.